Sustainable Pet Food Foundation: dos encuestas muestran un aumento hacia dietas sostenibles para mascotas

Estudio 1 – ‘Dogs: Consumer Acceptance of Sustainable Dog Diets: A Survey of 2,639 Dog Guardians’

En el primer estudio, el equipo encuestó a 2639 propietarios de perros de todo el mundo. Alrededor del 84% de los encuestados alimentaba a sus perros con dietas convencionales o a base de carne cruda. Sin embargo, un considerable 43% de este grupo afirmó que, no obstante, consideraría al menos un tipo de alimento para perros más sostenible (como fórmulas veganas, vegetarianas o de carne cultivada).

Entre las opciones alternativas, la más aceptable fue la comida para perros a base de carne cultivada (elegida por el 24% de estos encuestados), en comparación con las dietas vegetarianas (17%) y veganas (13%) para perros. Y cuando se les preguntó qué características serían necesarias para que se eligieran estas alternativas, las opciones más votadas fueron la solidez nutricional (elegida por el 85%), seguida de la buena salud de las mascotas (83%).

Estudio 2 – ‘Cats: Consumer Acceptance of Sustainable Cat Diets: A Survey of 1,380 Cat Guardians’

El estudio complementario recopiló respuestas de 1380 dueños de gatos. En total, el 89% de estos alimentaban a sus gatos con dietas convencionales o a base de carne cruda. Sin embargo, algo más de la mitad (el 51%) de este grupo consideraba aceptable al menos una de las opciones más sostenibles.

Las alternativas más populares fueron las basadas en carne cultivada (elegidas por el 33% de este grupo), seguidas de las dietas veganas (18%). Al igual que en el caso de los perros, las características más importantes que debían ofrecer las dietas alternativas para ser elegidas eran los buenos resultados para la salud de las mascotas (elegidas por el 83%) y la solidez nutricional (80%).

Diferencias entre los consumidores

Ambos estudios revelaron que los dueños que reducen o evitan el consumo de carne se muestran significativamente más abiertos a dietas alternativas para sus mascotas, al igual que aquellos con un mayor nivel educativo. También se observaron diferencias en cuanto a la edad y la región, ya que los consumidores de más edad y los del Reino Unido suelen mostrarse menos abiertos a las alternativas que los de otros países europeos, Norteamérica u Oceanía, aunque las diferencias no suelen ser significativas.

Qué significa esto

Estos estudios llegan en un momento en el que la huella medioambiental y ética de la producción convencional de alimentos para mascotas está cobrando cada vez más importancia en la conciencia pública. Como señala el coautor del estudio y profesor de veterinaria Andrew Knight: «Estudios recientes han demostrado que nuestros perros y gatos consumen colectivamente una proporción considerable de todos los animales de granja. Las dietas para mascotas basadas en ingredientes vegetales o carne cultivada podrían transformar el sistema de alimentación animal, reduciendo los impactos negativos para los animales de granja y el medio ambiente».

Con el rápido aumento de la población, que ya asciende a cientos de millones de perros y gatos en todo el mundo, el cambio de incluso un porcentaje modesto de estas mascotas a dietas de menor impacto podría aportar beneficios significativos.

Como resumió el coautor Billy Nicholles: «Estos hallazgos son valiosos para la industria de alimentos alternativos para mascotas, que está creciendo rápidamente, ya que permiten a las empresas de alimentos para mascotas acelerar su crecimiento y adquirir nuevos clientes a través de una divulgación específica y basada en pruebas».

Implicaciones para la industria y la práctica veterinaria

Para las empresas de alimentos para mascotas, el mensaje es claro: lanzar líneas de alimentación sostenibles no es solo una cuestión de innovación en la producción, sino también de generar confianza. La información clara sobre la solidez nutricional y los resultados para la salud influye en gran medida en la disposición de los dueños a adoptar nuevos productos.

Para los veterinarios y las organizaciones de bienestar animal, estos hallazgos subrayan la importancia de una comunicación informada. Si los dueños están abiertos a alternativas pero no están seguros de los resultados para la salud de su mascota, entonces la orientación basada en la evidencia se convierte en un factor clave.