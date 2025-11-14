Vilches Abogados, reconocido como uno de los mejores bufetes por cuarto año consecutivo por ‘Best Lawyers’

El bufete Vilches Abogados ha sido reconocido por cuarto año consecutivo como uno de los mejores despachos de Derecho Civil en España por el prestigioso directorio internacional ‘Best Lawyers’ en su ranking ‘Best Law Firms’, que cada año destaca a los mejores despachos y profesionales del ámbito jurídico en los cinco continentes. Este reconocimiento consolida a la firma como uno de los referentes nacionales en el sector y pone en valor su compromiso constante con la excelencia profesional y la atención personalizada a sus clientes.

La distinción otorgada por ‘Best Lawyers’ se basa en la evaluación de juristas y profesionales del derecho que valoran la trayectoria, la reputación y la calidad técnica de los candidatos. La reiteración de este galardón durante cuatro años consecutivos refleja la solidez del trabajo del equipo de Vilches Abogados y su apuesta por ofrecer soluciones jurídicas eficaces, transparentes y de calidad.

Además del reconocimiento a la firma, ‘Best Lawyers’ ha distinguido también a su CEO y fundador, Manuel Hernández, dentro de la categoría ‘Best Lawyers in Spain’, que premia la excelencia individual de los abogados por su desempeño profesional sobresaliente.

El CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, ha expresado su satisfacción por este doble reconocimiento: «Recibir este galardón tanto a nivel personal como en nombre del despacho es un motivo de orgullo y una muestra del trabajo bien hecho. Este reconocimiento refuerza el compromiso con la calidad, la innovación jurídica y la confianza que los clientes depositan en el despacho cada día».

Desde su fundación en 2002, Vilches Abogados ha desarrollado una amplia labor en distintas áreas del derecho, con especial relevancia en las ramas civil, sucesoria, de familia, penal y mercantil. El despacho cuenta actualmente con nueve sedes en la Comunidad de Madrid y un equipo de más de treinta profesionales que centran su trabajo en la cercanía al cliente y en la defensa de sus intereses con rigor y eficacia.

Sobre Vilches Abogados

Con más de 25 años de experiencia, Vilches Abogados es un bufete especializado en derecho civil, sucesorio, de familia, penal y mercantil. El despacho destaca por su sólida trayectoria en casos complejos de herencias y divorcios vinculados al ámbito empresarial, ofreciendo siempre soluciones personalizadas y eficaces para proteger tanto los intereses personales como profesionales de sus clientes.

Cuenta con un equipo de más de 30 profesionales comprometidos con la excelencia jurídica, el trato humano y la cercanía. Con nueve sedes en la Comunidad de Madrid, Vilches Abogados opera en todo el territorio nacional, interviniendo en casos de relevancia como el de los afectados por la DANA en Valencia.

Su labor ha sido reconocida por ‘Best Lawyers’, que ha distinguido al despacho como una de las mejores firmas jurídicas de España en derecho civil durante tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.