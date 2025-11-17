Camino formaliza una inversión de C,6 millones respaldada por socios estratégicos

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar el cierre de su colocación privada sin intermediarios (la «Financiación») de acciones ordinarias en el capital de la Compañía (las «Acciones»), previamente anunciada en su comunicado de prensa del 12 de noviembre de 2025. En virtud de la Financiación, la Compañía emitió un total de 15.554.666 Acciones a un precio de emisión de $0,36 por Acción, para ingresos brutos agregados de C$5.599.680. Los participantes en la Financiación incluyeron dos nuevos accionistas clave, Elemental Royalties (anteriormente EMX Royalty Corp.) y Continental General Insurance Company, así como ciertos insiders de Camino.

Los ingresos brutos de la Financiación se aplicarán al capital de trabajo corporativo, gastos legales, estudios de ingeniería, desarrollo de proyectos y gastos administrativos generales. Las Acciones emitidas en virtud de la Financiación están sujetas a un período legal de retención que vence el 15 de marzo de 2026, de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.

Para más detalles con respecto a la participación de insiders en la Financiación, consultar el comunicado de prensa de la Compañía fechado el 12 de noviembre de 2025. La Financiación sigue sujeta a la aceptación final de la TSXV.

Por separado, la Compañía también completó la emisión de un total de 5.833.334 Acciones a Santiago Metals Investment Holdings II SLU y Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC, según lo anunciado en el comunicado de prensa de la Compañía del 12 de noviembre de 2025.

Acerca de Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. Camino se centra en desarrollar activos productores de cobre, como la mina de cobre Puquios lista para construcción en Chile, y en avanzar su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos, ubicado en Perú, hacia la delimitación de recursos y el desarrollo, además de sumar nuevos descubrimientos. Camino también ha obtenido permisos para la perforación de exploración del proyecto de pórfido de cobre María Cecilia para añadirlo a sus recursos NI 43-101. Además, Camino ha ampliado su posición de tierras en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados que tengan el potencial de suministrar cobre a una economía global electrificada e intensiva en cobre.

Más información en el sitio web de Camino: www.caminocorp.com.

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Ciertas divulgaciones en este comunicado constituyen información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas se incluyen para proporcionar información sobre las expectativas y planes actuales de la gerencia, lo que permite a los inversionistas y a otros tener una mejor comprensión de los planes de negocios de la Compañía y de su desempeño y situación financiera. Todas las declaraciones, excepto aquellas de carácter histórico incluidas en este comunicado, son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres.

La información prospectiva suele (aunque no siempre) identificarse por palabras como «planear», «esperar», «estimar», «intentar», «anticipar», «creer», o variaciones de dichas palabras y frases, o por declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «serán» realizados, ocurrir o lograrse.

Al hacer las divulgaciones prospectivas en este comunicado, la Compañía ha aplicado ciertos factores y suposiciones que se basan en las creencias actuales de la Compañía, así como en suposiciones realizadas e información disponible en este momento. La información prospectiva en este comunicado incluye declaraciones relacionadas con la Financiación, incluyendo el uso de los ingresos provenientes de la misma.

Aunque la Compañía considera que las suposiciones que sustentan dicha información prospectiva son razonables con base en la información disponible actualmente, podrían resultar incorrectas, y la información prospectiva en este comunicado está sujeta a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.

Dichos factores de riesgo incluyen, entre otros: que los resultados reales de las actividades de exploración de la Compañía puedan ser diferentes de los esperados por la gerencia, que la Financiación pueda no suscribirse completamente o no completarse en los términos descritos en este documento, que la Compañía pueda no obtener, o experimentar retrasos en obtener, las autorizaciones y aprobaciones necesarias, y las condiciones de los mercados de valores y de materias primas.

Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía no tiene la intención, y renuncia expresamente a cualquier intención u obligación, de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma, excepto cuando lo exija la ley.