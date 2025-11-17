  • ESP
GA-ASI y Saab demostrarán AEW&C en el MQ-9B en 2026

Los dos líderes aeroespaciales llevarán las funcionalidades ‘Alerta Temprana’ y ‘Control Aerotransportado’ a los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)

Tras su anuncio de incorporar la capacidad de ‘Alerta Temprana’ y ‘Control Aerotransportado’ (AEW&C) a la principal plataforma de aeronaves pilotadas remotamente (RPA) del mundo, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y Saab se unirán ahora para demostrar la capacidad en el verano de 2026.

La demostración se llevará a cabo en las instalaciones de operaciones de vuelo Desert Horizon de GA-ASI, en el sur de California, utilizando un MQ-9B de GA-ASI equipado con AEW&C suministrado por Saab.

En asociación con Saab, una empresa líder en sistemas AEW&C, GA-ASI está combinando los sensores AEW de Saab con el RPA de mayor alcance y mayor autonomía del mundo, el MQ-9B. En el mar o sobre tierra, añadir capacidades AEW al MQ-9B permite vigilancia aérea persistente y habilita AEW en zonas del mundo donde actualmente no existe o no es asequible, como en portaaviones navales en alta mar.

«Agregar AEW&C al MQ-9B aporta una capacidad nueva y crítica a nuestra plataforma», dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «Queremos ofrecer una solución AEW&C persistente a nuestros operadores globales que los proteja contra misiles de crucero sofisticados, así como contra enjambres de drones simples pero peligrosos», añadió.

Los modelos MQ-9B incluyen SkyGuardian® y SeaGuardian®, la variante MQ-9B del Reino Unido conocida como Protector, y la nueva configuración MQ-9B STOL (Despegue y Aterrizaje Cortos) que se encuentra actualmente en desarrollo.

La solución AEW para el MQ-9B ofrecerá capacidades críticas de detección en el aire para defenderse de municiones aéreas tácticas, misiles guiados, drones, aviones de combate y bombarderos, y otras amenazas.

La disponibilidad operativa de un UAS de media altitud y larga autonomía es la más alta entre cualquier aeronave militar y, al ser una plataforma no tripulada, sus tripulaciones no se exponen al peligro.

La oferta AEW de GA-ASI y Saab abarcará una amplia gama de aplicaciones, incluyendo detección y alerta temprana; detección y seguimiento de largo alcance; y seguimiento simultáneo de objetivos e integración flexible con sistemas de combate, todo ello mediante conectividad de línea de visión y SATCOM.

Acerca de GA-ASI
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS).

Con más de 9 millones de horas de vuelo registradas, la línea Predator® de UAS ha operado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®.

La empresa se dedica a proporcionar soluciones de larga autonomía y múltiples misiones que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.

Para más información: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

