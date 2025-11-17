Juan Pablo Sánchez Gasque promueve la innovación energética con nueva división de hidrógeno verde

Black Star Group, grupo internacional dedicado a la comercialización multienergética, ha anunciado la creación de una nueva división especializada en hidrógeno verde como parte de su estrategia de sostenibilidad e innovación.

El anuncio ha sido realizado por su CEO, Juan Pablo Sánchez Gasque, quien lidera este ambicioso proyecto como parte de una visión a largo plazo hacia la neutralidad de carbono.

La nueva unidad —integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy— trabajará en el desarrollo de tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno verde, con aplicación directa en la movilidad sostenible y la industria.

«Estamos construyendo un modelo energético del futuro que prioriza no sólo la rentabilidad, sino la responsabilidad ambiental. El hidrógeno verde será un pilar clave para garantizar un suministro limpio, competitivo y escalable», afirmó Sánchez Gasque.

Tecnología al servicio de la transición ecológica

Con esta iniciativa, Black Star Group da un paso firme en su objetivo de transformar su modelo de negocio hacia fuentes energéticas de bajas emisiones. La inversión inicial contempla proyectos de autoconsumo fotovoltaico, estaciones de recarga, y hubs de hidrógeno distribuidos en puntos estratégicos del territorio ibérico.

Además, el grupo prevé colaborar con universidades, centros de innovación y organismos públicos para acelerar el desarrollo de soluciones que permitan la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno de forma eficiente.

Una trayectoria que combina energía, ética y sostenibilidad

Con más de 25 años de experiencia en el sector energético, Juan Pablo Sánchez Gasque ha liderado procesos de expansión internacional en Europa, América Latina y Asia. Bajo su liderazgo, Black Star Group ha consolidado una cifra de negocio anual superior a los 650 millones de euros, diversificando sus operaciones en seis áreas estratégicas: Petroleum, Gas, Oil, Energy, Bio y Zone.

El grupo se caracteriza por su enfoque ético, su compromiso con la transparencia y su fuerte inversión en biocombustibles a través de su planta en Teruel, especializada en la obtención de biodiesel a partir de residuos orgánicos.

Juan Pablo Sánchez Gasque: Un liderazgo con visión global

La apuesta por el hidrógeno verde consolida a Black Star Group como referente internacional en sostenibilidad energética. En palabras de su CEO Juan Pablo Gasque:

«Nuestro deber es anticipar el cambio, no reaccionar a él. Apostar por el hidrógeno es apostar por un mundo más limpio, justo y competitivo».

Esta nueva división comenzará a operar en el primer semestre de 2026, con proyectos piloto en España y expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.