Segundas residencias: un tercio del parque español y un blanco cada vez más vulnerable

Según el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Hogares 2023), cerca de 2,9 millones de hogares españoles cuentan con una segunda vivienda, y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Parque de Viviendas 2024) cifra en 7,73 millones el total de viviendas no principales, lo que equivale a casi un tercio del parque residencial nacional. Una cifra que refleja un fenómeno social consolidado: cada septiembre, tras el regreso a la rutina, muchos propietarios vuelven con la inquietud de haber dejado atrás una casa vulnerable.

La compañía de seguridad Sector Alarm desvela que las incidencias aumentaron un 11,47 % en 2025 respecto al año anterior. Los datos reflejan incrementos especialmente significativos en ocupación (+46,55 %), fuego (+18,75 %) y robo (+11,22 %), tres de los avisos más habituales en viviendas vacacionales. Por provincias, Barcelona (+50 %), Alicante (+46,88 %), Santa Cruz de Tenerife (+55,81 %), Las Palmas (+43,9 %) y Baleares (+75 %) son las zonas donde más se incrementaron las incidencias, coincidiendo con áreas turísticas y costeras donde abundan las segundas residencias.

«La preocupación por la seguridad de las segundas residencias es cada vez mayor. Hemos notado un aumento notable de clientes que, tras el verano, contactan para reforzar la protección de sus viviendas. Muchos se sienten desprotegidos al dejar una casa vacía durante meses», señala Jenny Sofie Reneng, Directora de Operaciones de Sector Alarm.

Intrusión y ocupación: un problema más allá de las cifras

De acuerdo con el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, un 7,4 % más que el año anterior. Aunque representan solo una pequeña fracción del parque total, su impacto mediático y social genera una creciente sensación de inseguridad entre los propietarios.

En el caso de las segundas viviendas, el efecto de vulnerabilidad es mayor, al permanecer vacías durante gran parte del año. Los datos de Sector Alarm confirman que las alertas por ocupación se incrementaron un 46,55 % en 2025, las de incendio un 18,75 % y las de robo un 11,22 %, consolidando una tendencia al alza.

Seguridad activa frente a seguridad pasiva

El sector de la seguridad distingue entre medidas pasivas (cerraduras reforzadas, rejas o persianas) y medidas activas (alarmas conectadas, detección temprana y verificación en tiempo real). Mientras que las primeras sirven de disuasión física, las segundas actúan en el momento crítico: detectan, verifican y permiten una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

«En seguridad, cada segundo cuenta. Una alarma conectada no es solo un sistema tecnológico, sino una herramienta que protege el hogar incluso cuando la familia no está. La verificación de la señal y la activación del protocolo se realiza en menos de 15 segundos», explica Jenny Sofie Reneng.

Soluciones diseñadas para segundas residencias

La especialización de Sector Alarm en este tipo de viviendas permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los propietarios, especialmente en zonas turísticas o rurales donde la vigilancia es más compleja. Entre sus servicios diferenciales destacan la custodia de llaves y el servicio acuda, que permite el desplazamiento de personal autorizado ante cualquier aviso, garantizando la máxima seguridad sin que el cliente tenga que estar presente.

«Muchos de nuestros clientes confían en nosotros no solo para proteger su vivienda habitual, sino también sus segundas residencias. Algunos incluso cuentan con varias alarmas contratadas con nosotros porque saben que, estén donde estén, su hogar está protegido», añade Reneng.

Con más de 30 años de experiencia en Europa y más de 700.000 clientes, Sector Alarm se consolida como una de las compañías líderes en sistemas de seguridad para hogares y negocios.

«La seguridad ya no puede concebirse como un complemento. Hoy forma parte de la definición misma de hogar: un espacio protegido incluso a kilómetros de distancia», concluye Jenny Sofie Reneng.