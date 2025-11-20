Voltfer impulsa una alianza tecnológica con TCL SunPower Global para mejorar la eficiencia de las instalaciones fotovoltaica de las industrias gallegas

Voltfer, división del Grupo Alvariño especializada en energías renovables y eficiencia energética, ha firmado una alianza estratégica con TCL SunPower Global, empresa líder en soluciones avanzadas de energía solar, para impulsar la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en la industria gallega. Según los términos del acuerdo, Voltfer será partner exclusivo de SunPower para el Noroeste de España, consolidando su papel como referente en el sector energético de la región.

El acuerdo permitirá a Voltfer instalar en las plantas de empresas e industrias gallegas los módulos fotovoltaicos SunPower, los más punteros del mercado, y otros elementos de última generación, que redundarán en un mayor del rendimiento de la fotovoltaica de autoconsumo. Según explicó el director de Voltfer, José María Fariña, «los paneles fotovoltaicos de estas características y la incorporación de la tecnología más avanzada a las instalaciones puede suponer una mejora tanto en la eficiencia como en la fiabilidad de estas instalaciones». Según dijo, «se trata, en definitiva, de optimizar el rendimiento con la misma superficie de cubierta, ya que la mayoría de estas plantas están situadas en los tejados de naves sin posibilidad de ampliación».

«La actividad de las firmas industriales implica una elevada demanda de energía, por lo que el precio de la electricidad tiene un impacto crucial en los resultados. Por ello, existe un claro consenso en la industria gallega, que ve en estas instalaciones la mejor opción para reducir su dependencia energética y mitigar el impacto de las fluctuaciones en los precios de la electricidad sobre sus resultados, y para reducir su huella de carbono», explica José María Fariña, director técnico de Voltfer. En este sentido, «una instalación de este tipo es un elemento decisivo para la competitividad, permitiendo ahorros importantísimos en electricidad, y que además puede acometerse sin necesidad de inversión si se opta por una modalidad de PPA, como las que ofrece Voltfer».

30.000 módulos solares en la industria gallega

Por su parte, el presidente del Grupo Alvariño, José Manuel Fernández Alvariño, destacó que esta alianza «es un paso más en la apuesta por la calidad y la excelencia que ofrece Voltfer a sus clientes, lo que ha llevado a esta firma con más de 17 años de experiencia en las instalaciones de autoconsumo industrial a contar entre sus clientes con las firmas más importantes del tejido productivo gallego». En este sentido, recordó que «Voltfer ha instalado en empresas e industrias gallegas de prácticamente todos los sectores más de 30.000 módulos solares que suman 15 MW de potencia».

Sobre Voltfer

Voltfer es la división del Grupo Alvariño especializada en soluciones en energías renovables y eficiencia energética, con acreditada experiencia en instalaciones fotovoltaicas para empresas e industrias. Con casi dos décadas de trayectoria en el sector y un equipo altamente cualificado, promueve y ejecuta instalaciones fotovoltaicas llave en mano, desde el diseño inicial hasta la puesta en marcha de las mismas.

Sobre TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, respaldada por la solidez internacional, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, se posiciona como un actor estratégico en el sector de la energía solar. Con una visión centrada en la innovación y la sostenibilidad, desarrolla soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles, que contribuyen activamente a la transición energética global. Gracias a la integración de tecnología avanzada, procesos de fabricación verticales y un firme compromiso con el desarrollo sostenible, TCL SunPower Global impulsa el despliegue de energías limpias en diversos mercados. Su enfoque en la excelencia operativa y la mejora continua permite a personas, empresas y comunidades adoptar un modelo energético más eficiente y respetuoso con el entorno. TCL SunPower Global comercializa dos marcas de productos: TCL Solar, centrada en paneles solares de alta eficiencia, y SunPower, que ofrece soluciones energéticas integrales. Ambas marcas responden a las necesidades del mercado global, desde instalaciones residenciales y comerciales hasta proyectos de gran escala. Más información en sunpowerglobal.com, tclsolar.com y en LinkedIn.