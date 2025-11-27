The Original Old Fashioned celebra 13 años de coctelería clásica en Barcelona

Trece años de historia, tradición y hospitalidad

Ubicado en una pequeña calle del barrio de Gràcia, a pocos pasos del Passeig de Gràcia, The Original Old Fashioned abrió sus puertas en diciembre de 2012 con una misión clara: rescatar el espíritu de los cócteles clásicos y devolver a Barcelona la elegancia, la técnica y el alma que caracterizan a la buena coctelería.

Desde entonces, el local se ha convertido en una auténtica institución para aficionados al whisky, bartenders, viajeros internacionales y amantes de los sabores bien ejecutados. Su atmósfera cálida, íntima y cercana, sumada a un servicio que combina profesionalidad y hospitalidad genuina, ha consolidado su identidad como una Bourbon & Rye Cocktail House única en España.

Una de las mayores colecciones de Bourbon y Rye del país

The Original Old Fashioned ofrece más de 100 referencias de Bourbon y Rye, incluyendo piezas singulares como la Pappy Van Winkle Collection, de 10 a 20 años. Esta selección, poco habitual en Europa, ha convertido al local en un punto de encuentro para quienes buscan entender, degustar y disfrutar whiskies americanos con profundidad.

Además de su carta habitual, el bar ofrece la posibilidad de realizar catas privadas y masterclasses, donde los asistentes pueden descubrir la historia, el carácter y los matices de cada botella de la mano de bartenders expertos.

Una coctelería con alma: tradición, técnica y equipo

Detrás del proyecto está Bruno Rodrigues, fundador y alma del local, quien desde el primer día ha transmitido su pasión, técnica y visión a decenas de profesionales que han pasado por la barra. Su filosofía combina fidelidad a los clásicos, respeto absoluto al producto y una cercanía muy poco habitual en un sector donde la excelencia técnica a menudo se separa del calor humano.

En 2023, el equipo se reforzó con la incorporación de sus socios y amigos de NOLA Cocktail Bar & Food, ampliando la propuesta gastronómica con snacks, hot sandwiches y una carta renovada que convive con los grandes clásicos de siempre.

Hoy, trece años después, The Original Old Fashioned continúa como una referencia para quienes buscan una experiencia auténtica, bien servida y llena de historia.

Invitación a la celebración del 13º aniversario

El próximo viernes 12 de diciembre tendrá lugar una celebración especial destinada a medios y clientes habituales para conocer de cerca la historia de la coctelería y celebrar este aniversario tan significativo a partir de las 19 horas.

Durante la jornada se ofrecerá una degustación exclusiva de Old Fashioned elaborados con una cuidada selección de los mejores Bourbon y Rye disponibles en Barcelona.

La ocasión permitirá descubrir el espíritu del bar, conversar con su equipo y experimentar desde dentro el ambiente que lo ha convertido en un icono de la coctelería en Barcelona.