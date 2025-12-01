Humix abre oportunidades para unirse a su proyecto

La creciente demanda de soluciones no invasivas para eliminar la humedad por capilaridad está impulsando un nuevo escenario en el sector de la rehabilitación y la conservación de edificios. En este contexto, Humix, empresa especializada en tecnología para erradicar la humedad estructural sin necesidad de obras, anuncia la ampliación de su red de colaboradores con el objetivo de dar respuesta a un mercado cada vez más amplio y diverso en toda España.

La compañía trabaja actualmente en viviendas, comunidades de propietarios, edificios públicos y patrimonio histórico, aplicando un sistema capaz de frenar la humedad ascendente, actuando desde el interior de los muros mediante inversión de polaridad. La expansión de este tipo de intervenciones ha generado una demanda constante que abre nuevas oportunidades para profesionales del sector y personas interesadas en participar en un proyecto en crecimiento.

Un programa abierto a profesionales y nuevos perfiles

Humix busca perfiles muy variados: arquitectos, técnicos de rehabilitación, agentes comerciales, autónomos, instaladores, empresas vinculadas a construcción y eficiencia energética, y también personas sin experiencia previa que deseen incorporarse a un proyecto con alta proyección.

El modelo de colaboración es flexible y permite adaptarse a la situación de cada participante. Los colaboradores pueden integrar la tecnología en sus servicios actuales, ampliar su cartera profesional o iniciar una nueva actividad dentro de un sector en expansión. Esta diversidad de perfiles permite que cualquier persona o empresa pueda encontrar su lugar en la estructura de crecimiento de Humix.

Formación, soporte y acompañamiento para garantizar resultados

Humix pone a disposición de los colaboradores formación inicial y continuada, apoyo técnico en proyectos reales y materiales comerciales para facilitar el proceso de captación y ejecución. La compañía acompaña a cada nuevo integrante en sus primeros casos, ofreciendo asesoramiento directo para asegurar una correcta aplicación de la tecnología y lograr resultados óptimos.

Además, la solución de Humix no requiere obras, perforaciones ni intervenciones invasivas, lo que facilita su implementación y reduce barreras técnicas para los nuevos colaboradores. Su bajo consumo energético y su compatibilidad con edificios de cualquier época permiten trabajar en rehabilitación, patrimonio, obra pública, comunidades y vivienda particular con un método seguro, limpio y eficaz.

Un proyecto con presente y con futuro

Con una presencia ya consolidada en múltiples comunidades autónomas y con expansión internacional en marcha, Humix abre este programa para construir una red sólida de colaboradores en todo el país. La compañía identifica un gran potencial de crecimiento en sectores donde la humedad estructural es un problema recurrente: centros educativos, palacetes, edificios antiguos, comunidades de vecinos y construcciones en contacto directo con el terreno.

Esta ampliación representa una oportunidad real para quienes buscan participar en un proyecto sostenible, innovador y con un impacto directo en la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida en viviendas y espacios públicos.

Humix invita a profesionales y personas interesadas a sumarse a un modelo en expansión, basado en tecnología avanzada, soporte permanente y una visión clara: acercar soluciones no invasivas a todos los rincones del país.