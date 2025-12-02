Más allá de la eficiencia: cómo el liderazgo humano transformó la logística de salud en Chile

El 16 de marzo de 2020, Chile amaneció distinto. La pandemia del COVID-19 dejaba de ser una amenaza lejana y se convertía oficialmente en una emergencia nacional. Ese mismo día, mientras Chile se preparaba para cerrar fronteras, escuelas y oficinas, Maximiliano González Pacheco iniciaba su primer día en Roche Chile, sin saber que asumiría uno de los mayores desafíos logísticos que enfrentó el sistema sanitario chileno en décadas.

Con experiencia previa en Empresas SB (Salcobrand) y una sólida formación en ingeniería industrial, su plan era integrarse gradualmente a la organización. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a reconfigurar prioridades: los flujos globales se interrumpieron, los tiempos de respuesta se acortaron y la continuidad del diagnóstico a nivel país se convirtió en una necesidad crítica.

Coordinación estratégica en un contexto de alta presión

INSIDE Consulting, firma especializada en formación y transformación organizacional con enfoque humano, destaca el papel que desempeñó Maximiliano durante este periodo, donde integró su experiencia técnica con un liderazgo orientado al bienestar y cohesión de los equipos.

Desde su cargo como Logistics Distribution Specialist, coordinó la red nacional de distribución de equipos, reactivos y test diagnósticos, permitiendo mantener la capacidad operativa de más de 400 hospitales y clínicas durante 180 semanas consecutivas.

Según registros oficiales, aproximadamente el 70% de los test diagnósticos realizados en Chile —más de 14 millones— pasaron por procesos logísticos bajo su coordinación directa.

Asimismo, dirigió 1.800 envíos críticos de instrumentos médicos de alta precisión, cada uno con un valor promedio de USD 50.000, en un contexto donde la exactitud era imprescindible para garantizar continuidad de atención en todo el territorio.

Liderar con personas, no solo con procesos

La filosofía de trabajo de Maximiliano se resume en una idea que INSIDE Consulting comparte plenamente:

«Un equipo feliz es un equipo que trabaja bien»

Durante la pandemia, esta convicción se convirtió en una estrategia real para sostener el rendimiento en un escenario de desgaste físico y emocional. Su estilo combinó coordinación operativa rigurosa con un liderazgo centrado en la empatía, la comunicación y el acompañamiento a su equipo.

Este enfoque humano se tradujo en resultados concretos: continuidad del suministro sin interrupciones, mejoras en eficiencia y una cultura interna que priorizó la colaboración en momentos de incertidumbre global.

Resultados técnicos que fortalecieron la resiliencia operativa

Además de la operación diaria, Maximiliano lideró proyectos que contribuyeron a mejorar la infraestructura logística de la organización:

Redujo la ocupación de bodega de 98 % a 56 % mediante la sistematización de procesos.

mediante la sistematización de procesos. Diseñó e implementó un sistema automatizado de identificación de paquetes , lo que permitió disminuir el tiempo de preparación de despacho de dos horas a menos de una.

, lo que permitió disminuir el tiempo de preparación de despacho de dos horas a menos de una. Participó activamente en la obtención de la Certificación Trinorma ISO (9001, 14001 y 45001), convirtiendo a la compañía en el primer laboratorio de Sudamérica en lograr simultáneamente los tres estándares.

Estos avances consolidaron una operación más robusta, medible y segura, alineada con exigencias internacionales.

Más allá de la emergencia: una visión orientada al futuro

El caso de Maximiliano refleja cómo un liderazgo centrado en las personas puede potenciar la excelencia operacional incluso en los escenarios más adversos. Su combinación de ingeniería industrial, gestión de sistemas ISO y experiencia en logística sanitaria representa un perfil altamente relevante para países que buscan fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro.

Hoy, como consultor independiente y aliado estratégico de INSIDE Consulting, Maximiliano continúa desarrollando modelos de optimización y liderazgo logístico basados en la experiencia adquirida durante la pandemia, con el objetivo de aplicar ese conocimiento a nuevos proyectos y organizaciones dentro y fuera del sector salud.

INSIDE Consulting es una firma dedicada a la formación, fortalecimiento y transformación de equipos y organizaciones. Su enfoque integra modelos de liderazgo humano, gestión estratégica y desarrollo operativo, apoyando a empresas que buscan mejorar su desempeño interno, fortalecer procesos críticos y promover una cultura organizacional sostenible y orientada a resultados.

Maximiliano González Pacheco es un profesional joven y lleno de talento que continúa trabajando para expandir soluciones basadas en metodologías innovadoras, humanas y medibles en múltiples sectores.