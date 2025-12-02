El Surtido Navideño de 3 Kilos de La Fortaleza que triunfa estas fiestas

La Navidad llega cada año con sus sabores, tradiciones y ese toque especial que solo las marcas históricas saben mantener. Este 2025, La Fortaleza, una de las fábricas de polvorones y mantecados más emblemáticas de Estepa, vuelve a ser protagonista con su surtido navideño de 3 kilos, un auténtico éxito de ventas que está conquistando a miles de hogares en toda España.

Y no es casualidad: hablamos de una selección premium con 18 especialidades, elaboradas con recetas tradicionales, ingredientes de alta calidad y el inconfundible sello artesano que caracteriza a esta firma de estepa desde hace décadas.

Una propuesta completa y pensada para todos los gustos

La caja de 3 kilos ofrece 18 variedades excepcionales que recogen la esencia de la Navidad en cada pieza. Entre sus especialidades destacan:

Mantecado de canela

Mantecado de artesanía

Polvorón de almendra

Rosco malagueño

Bombón crocanti bañado en chocolate

Bolas de coco

Alfajor de almendra

Deseadas de almendra

Turrón de alicante

Turrón de chocolate y almendra

Guindas al marrasquino bañado en chocolate

Mantecadito de aceite y almendra

Trufas al brandy bañadas en chocolate

Pasas bombón bañado en chocolate

Rosco bañado en chocolate

Figuritas de almendra

Fruta de aragón

Bocadito de soto

Se trata de uno de los surtidos más completos del mercado, ideal para compartir en familia, llevar como detalle navideño o disfrutar en cualquier celebración.

Edición limitada: la demanda crece y podrían agotarse

El arranque de la campaña navideña está siendo especialmente intenso para La Fortaleza. Varios de sus productos estrella —como las tradicionales latas navideñas— se han agotado en tiempo récord, lo que ha impulsado aún más las ventas del surtido 18 especialidades de 3 kilos.

Fuentes de la compañía advierten de que, si el ritmo continúa, las existencias podrían agotarse en las próximas semanas. Por ello recomiendan adelantar la compra para evitar quedarse sin él.

El regalo perfecto para empresas y familias

Otra de las claves del éxito de este surtido es su versatilidad. Está siendo muy demandado para:

Regalos de empresa

Lotes navideños

Detalles familiares

Cestas personalizadas

Su presentación cuidada y su variedad lo convierten en un obsequio elegante, tradicional y de gran calidad, perfecto para sorprender.

Dónde adquirirlo

El Surtido Navideño de 3 kilos de La Fortaleza ya está disponible en:

La tienda online oficial : www.lafortaleza.net

: www.lafortaleza.net Puntos habituales de venta y distribución

Dado el ritmo de ventas y las primeras señales de escasez, el mensaje es claro: quien quiera asegurarse una caja, debería hacerlo cuanto antes previo a que se agoten.