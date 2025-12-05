Libertad Rentable: dos expertos españoles y su modelo para proteger el ahorro

Libertad Rentable, un proyecto referente impulsado por dos especialistas del sector de las inversiones automatizadas: el trader profesional Jonathan Menéndez y el ex financiero Héctor González.

Con trayectorias complementarias, ambos han unido experiencia y visión para ofrecer una alternativa clara: educación financiera accesible y una herramienta automatizada que permite gestionar inversiones de forma sencilla, siempre bajo control del usuario.

«Durante más de una década vimos cómo las personas trabajaban cada vez más para conseguir cada vez menos. No faltaba esfuerzo, faltaba acceso a herramientas adecuadas», explica Héctor González, cofundador de Libertad Rentable. Por su parte, Jonathan Menéndez, con más de 1.500 alumnos formados en trading, añade: «Si entendemos las reglas del sistema, podemos poner a trabajar el dinero a nuestro favor».

Libertad Rentable combina formación financiera aplicada con un software de inversión automatizada del que sus clientes disponen y aprenden a operar, garantizando la propiedad y el control total de la herramienta. Su objetivo: acercar rentabilidades profesionales a los principiantes, minimizar errores habituales derivados de la falta de experiencia, conocimientos o emocionalidad, y facilitar que cualquier persona pueda entrenar su criterio y tomar decisiones informadas sobre su dinero.

El proyecto también destaca por su apuesta por la transparencia: la herramienta se audita externamente, y los resultados operativos se muestran en plataformas independientes. Además, el proceso incluye acompañamiento profesional para que el usuario comprenda tanto el funcionamiento de la herramienta como los conceptos básicos de gestión financiera.

«Queremos que las personas entiendan algo fundamental: no pagas cosas con dinero, las pagas con el tiempo que inviertes en ganarlo», afirma Jonathan Menéndez. «Nuestro objetivo es ayudarles a recuperar ese tiempo y a construir una tranquilidad financiera real».

Libertad Rentable se presenta así como una respuesta innovadora y accesible para quienes buscan proteger sus ahorros frente a un entorno económico incierto, sin depender de tecnicismos ni de conocimientos avanzados.