Carne de conejo: así es la proteína saludable que muchos pasaban por alto y que reconquista las mesas

Mientras cada vez más personas buscan alternativas saludables para disfrutar en familia, el proyecto 'Abuelos Influencers', impulsado por INTERCUN, reivindica la carne de conejo como uno de esos sabores y saberes de antaño que hoy se vuelven a demostrar más vigentes que nunca. Un imprescindible de cualquier dieta ‘healthy’

De abuelos a nietos. Así está transmitiéndose la apreciación por esa proteína saludable, versátil y sostenible que es la carne de conejo. Un producto de proximidad, europeo, que solía ser un auténtico imprescindible en las comidas familiares hace décadas, y que está regresando con fuerza gracias al interés de las generaciones más jóvenes y los deportistas por la alimentación ‘healthy’.

Y es que este producto, que a veces se pasa por alto, cumple con todo lo que las familias conscientes le piden a una carne blanca: con menos de 131 kcal por cada 100 g y más del 20% de aporte calórico en forma de proteínas de alta calidad, es baja en sodio, es fuente de vitaminas B3, B6 y B12, y contiene minerales como fósforo, potasio y selenio.

Su versatilidad, además, no entiende de formatos rígidos: la carne de conejo se puede guisar, hornear, escabechar o preparar a la plancha, adaptándose a cualquier plan, desde el menú post-entreno a la paella de los domingos. Un acervo cultural de recetas y elaboraciones con siglos de historia que los abuelos y abuelas manejan a la perfección, y que sus hijos y nietos están empezando a descubrir y a reinterpretar a su manera.

E incluso yendo más allá de sus virtudes nutricionales y su sabor, hay argumentos sólidos para recuperar el consumo de esta carne; sobre todo, por su sostenibilidad y su apoyo al desarrollo rural. Y es que gran parte de la producción se realiza en la España Vaciada, donde el sector genera empleo de calidad y dinamismo económico.

Los «abuelencers»: esos nuevos referentes gastronómicos
Esa transmisión familiar es precisamente el objetivo que busca la iniciativa «Abuelos Influencers», promovida por la Organización Interprofesional de la Carne de Conejo (INTERCUN) y co-financiada por la UE. El proyecto apuesta por que los mayores, que han disfrutado de este producto durante décadas, compartan sus recetas tradicionales y su cariño por la gastronomía auténtica, esa que siempre ha ejercido de nexo de unión. En definitiva, una alternativa que reúne generaciones en torno a la cocina.

RECETA – Carne de conejo en escabeche

Ingredientes (4 personas):

  • Carne de conejo troceada
  • Sal
  • 12 cebollas francesas peladas
  • 2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas
  • 6 dientes de ajo sin pelar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de granos de pimienta entera
  • 250 ml de vino blanco
  • 250 ml de vinagre de Jerez

Preparación:

  1. Poner 3 cucharas de aceite en una olla.
  2. Dorar las cebollas, los ajos y las zanahorias cortadas. Retirar y reservar.
  3. Añadir en la misma olla un poco más de aceite, salpimentar la carne de conejo y dorarla a fuego medio por todos lados.
  4. Añadir de nuevo las verduras reservadas, junto con el laurel, el pimentón, el vino y el vinagre. Cocinar 10 minutos a fuego medio alto.
  5. Reducir la temperatura, tapar la olla y seguir guisando unos 25 minutos más.
  6. Retirar del fuego y pasar a un recipiente de vidrio.

Para más información, se puede visitar: disfrutalacarnedeconejo.eu

