Carne de conejo: así es la proteína saludable que muchos pasaban por alto y que reconquista las mesas

De abuelos a nietos. Así está transmitiéndose la apreciación por esa proteína saludable, versátil y sostenible que es la carne de conejo. Un producto de proximidad, europeo, que solía ser un auténtico imprescindible en las comidas familiares hace décadas, y que está regresando con fuerza gracias al interés de las generaciones más jóvenes y los deportistas por la alimentación ‘healthy’.

Y es que este producto, que a veces se pasa por alto, cumple con todo lo que las familias conscientes le piden a una carne blanca: con menos de 131 kcal por cada 100 g y más del 20% de aporte calórico en forma de proteínas de alta calidad, es baja en sodio, es fuente de vitaminas B3, B6 y B12, y contiene minerales como fósforo, potasio y selenio.

Su versatilidad, además, no entiende de formatos rígidos: la carne de conejo se puede guisar, hornear, escabechar o preparar a la plancha, adaptándose a cualquier plan, desde el menú post-entreno a la paella de los domingos. Un acervo cultural de recetas y elaboraciones con siglos de historia que los abuelos y abuelas manejan a la perfección, y que sus hijos y nietos están empezando a descubrir y a reinterpretar a su manera.

E incluso yendo más allá de sus virtudes nutricionales y su sabor, hay argumentos sólidos para recuperar el consumo de esta carne; sobre todo, por su sostenibilidad y su apoyo al desarrollo rural. Y es que gran parte de la producción se realiza en la España Vaciada, donde el sector genera empleo de calidad y dinamismo económico.

Los «abuelencers»: esos nuevos referentes gastronómicos

Esa transmisión familiar es precisamente el objetivo que busca la iniciativa «Abuelos Influencers», promovida por la Organización Interprofesional de la Carne de Conejo (INTERCUN) y co-financiada por la UE. El proyecto apuesta por que los mayores, que han disfrutado de este producto durante décadas, compartan sus recetas tradicionales y su cariño por la gastronomía auténtica, esa que siempre ha ejercido de nexo de unión. En definitiva, una alternativa que reúne generaciones en torno a la cocina.

RECETA – Carne de conejo en escabeche

Ingredientes (4 personas):

Carne de conejo troceada

Sal

12 cebollas francesas peladas

2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas

6 dientes de ajo sin pelar

Aceite de oliva virgen extra

2 hojas de laurel

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de granos de pimienta entera

250 ml de vino blanco

250 ml de vinagre de Jerez

Preparación:

Poner 3 cucharas de aceite en una olla. Dorar las cebollas, los ajos y las zanahorias cortadas. Retirar y reservar. Añadir en la misma olla un poco más de aceite, salpimentar la carne de conejo y dorarla a fuego medio por todos lados. Añadir de nuevo las verduras reservadas, junto con el laurel, el pimentón, el vino y el vinagre. Cocinar 10 minutos a fuego medio alto. Reducir la temperatura, tapar la olla y seguir guisando unos 25 minutos más. Retirar del fuego y pasar a un recipiente de vidrio.

