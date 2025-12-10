Moonvival, el primer reality de supervivencia generado íntegramente con inteligencia artificial

Kleverplay anuncia el lanzamiento de Moonvival, el primer reality show de supervivencia creado íntegramente con inteligencia artificial. Un formato inédito, sorprendente y global que fusiona supervivencia extrema, participación en tiempo real y humor viral.

En Moonvival, seis civiles —ganadores del mítico Ticket Dorado oculto en la fragancia Moon Pulse— son trasladados al remoto Campamento Malapert, una cresta lunar situada a 150 km de la futurista megaciudad Base Selenia. Allí deberán sobrevivir 100 días de aislamiento, escasez y desafíos extremos con un único objetivo: convertirse en el primer civil que resiste 100 días en la Luna y ganar un premio de 20.000.000 $.

Inspirado por Survivor, Alone y universos como The Martian o The Expanse, Moonvival explora qué ocurre cuando la supervivencia humana se cruza con la inteligencia artificial. La meta es clara: llevar el reality más allá de la Tierra y demostrar que la IA puede no solo generar un programa, sino también transmitir emoción, riesgo y evolución humana. Creado con inteligencia artificial generativa mediante la combinación de múltiples herramientas —como Elevelabs, Freepik, KlingAI, Google Nano Banana, Suno y muchas más— para dar forma a una experiencia verdaderamente única.

Moonvival es un formato experimental que marca un punto de inflexión y sienta las bases de cómo será el entretenimiento audiovisual en los próximos meses: híbrido, interactivo y codiseñado entre humanos e inteligencia artificial. La audiencia, por primera vez, se convierte en agente activo: decide expulsiones, reorganiza los pods, envía suministros virtuales que se transforman en recursos reales e incluso determina si un concursante puede regresar tras una crisis crítica. Con likes, comentarios y donaciones, el público actúa como el auténtico soporte vital del campamento.

Kleverplay es una empresa especializada en gamificación corporativa, orientada a crear experiencias virtuales, juegos y dinámicas online para empresas con el fin de motivar a sus empleados, mejorar el trabajo en equipo, facilitar la formación, integración y desarrollo profesional dentro de la organización.