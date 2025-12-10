Nasdaq Verafin se une a la Global Anti-Scam Alliance

La Global Anti-Scam Alliance (GASA) se complace en anunciar que Nasdaq Verafin se ha unido a GASA como Miembro Fundador, fortaleciendo el esfuerzo global para combatir estafas, delitos financieros y fraudes digitales. A medida que las tácticas de fraude continúan evolucionando a través de fronteras y canales digitales, la colaboración entre sectores se ha vuelto esencial para proteger a los consumidores y construir ecosistemas financieros más seguros.

La participación de Nasdaq Verafin marca un paso significativo en la misión compartida de promover la confianza, la transparencia y la resiliencia en todo el mundo. Además de unirse al esfuerzo global, Nasdaq Verafin se integrará a las secciones de GASA en Brasil y México para colaborar con las partes interesadas del ecosistema financiero en América Latina, fortaleciendo iniciativas regionales para combatir el delito financiero.

«Los criminales están innovando a un ritmo sin precedentes, aprovechando los silos de información y las limitaciones de la tecnología heredada para evitar ser detectados. Estamos en un punto de inflexión en la lucha contra el crimen financiero, uno que requiere que todo el ecosistema se una, aprovechando el poder de la inteligencia colectiva para fortalecer nuestras defensas y proteger mejor a los consumidores en todo el mundo. Esperamos asociarnos estrechamente con la Global Anti-Scam Alliance para compartir soluciones innovadoras, inteligencia y experiencia global frente a los desafíos únicos que enfrentan las instituciones financieras en Brasil y México», dijo Mauriceo Castanheiro, jefe de Fraude en Pagos Internacionales de Nasdaq Verafin.

Nasdaq Verafin es un líder global en soluciones tecnológicas para la gestión del crimen financiero, confiado por más de 2,700 instituciones financieras en todo el mundo. El enfoque innovador de la compañía combina datos de consorcio, IA y aprendizaje automático para disuadir, detectar y prevenir actividades criminales. El enfoque de consorcio de Nasdaq Verafin descubre riesgos ocultos en todo el sistema financiero, aprovechando datos e información de más de 800 millones de contrapartes para mejorar la detección y prevención de fraudes, reduciendo al mismo tiempo los falsos positivos.

«Que Nasdaq Verafin se una a la Global Anti-Scam Alliance como Miembro Fundador es un hito para nuestra organización y para la lucha global contra las estafas. Su profunda experiencia en aprovechar la tecnología para detectar actividades criminales de manera más eficiente y efectiva aporta un nuevo nivel de conocimiento e influencia a nuestra misión. Con la asociación de Nasdaq Verafin y sus representantes en los consejos de las secciones de Brasil y México, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de conectar el conocimiento global con la acción local. Juntos, podemos ayudar a definir políticas más sólidas, acelerar la colaboración industrial y construir las bases para un futuro libre de estafas», dijo Jorij Abraham, director general de GASA.

«La incorporación de Nasdaq Verafin como Miembro Fundador no solo es un hito para la sección de Brasil, sino también un fuerte respaldo a la relevancia de nuestro mercado y a la seriedad del trabajo que hemos construido desde el primer día. Comenzamos nuestro recorrido ya junto a una institución reconocida globalmente por su excelencia, innovación y profundo compromiso con la integridad. Esta asociación fortalece nuestra capacidad de traducir la experiencia global en impacto local y acelera nuestra misión de elevar el estándar de colaboración en la lucha contra estafas y delitos financieros en Brasil», dijo Renata Salvini, directora de la sección de Brasil.

«Con el 76 por ciento de los adultos mexicanos siendo víctimas de estafas y 139 mil millones de pesos perdidos anualmente, según el Informe de 2025 State of Scams in Mexico Report, 2026 será devastador. La IA democratizó la productividad pero industrializó el fraude; esto no es una predicción, es una cuenta regresiva. Combatir esta epidemia requiere defensas integradas donde la detección temprana active una acción coordinada a través de plataformas digitales, telecomunicaciones, finanzas y autoridades. La incorporación de Nasdaq Verafin a GASA México cierra la brecha entre tecnología y coordinación. Sin colaboración sistémica, nuestro sistema económico sigue siendo vulnerable. Esto fortalece nuestro compromiso multilateral con la estabilidad esencial», agregó Sissi de la Peña, directora de la sección de México.

A través de esta asociación, los ejecutivos de Nasdaq Verafin se integrarán a los Consejos Asesores de las secciones de GASA México y Brasil. Como Miembro Fundador, Nasdaq Verafin colaborará con GASA y sus miembros, aportando conocimientos de más de dos décadas deteniendo el crimen financiero para desarrollar nuevas estrategias innovadoras que protejan a los consumidores de fraudes y estafas.

Para conocer más sobre el enfoque de Nasdaq Verafin en la detección y prevención de delitos financieros, visitar www.verafin.com.

Acerca de la Global Anti-Scam Alliance (GASA)

La Global Anti-Scam Alliance es una organización sin fines de lucro cuya misión es proteger a los consumidores de todo el mundo de las estafas. GASA reúne a responsables de políticas, agencias de aplicación de la ley, autoridades de protección al consumidor, ONG, sector financiero, operadores de telecomunicaciones, plataformas de internet, proveedores de servicios y organizaciones de ciberseguridad para compartir información, descubrir estafas emergentes y promover la acción coordinada contra el fraude. Más información en https://www.gasa.org.

Acerca de Nasdaq Verafin

Nasdaq Verafin ofrece soluciones tecnológicas de gestión del crimen financiero para detección y gestión de fraudes, cumplimiento y gestión AML/CFT, gestión de clientes de alto riesgo, control y gestión de sanciones, y compartición de información. Más de 2,700 instituciones financieras, representando 11 billones de dólares en activos colectivos, utilizan Nasdaq Verafin para prevenir fraudes y fortalecer los esfuerzos AML/CFT. Visitar www.verafin.com para más información.