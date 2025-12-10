XCharge consolida su expansión internacional durante 2025

XCharge Europe («XCharge EU») y XCharge North America («XCharge NA»), filiales del proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con baterías integradas para vehículos eléctricos XCHG Limited (NASDAQ: XCH), han consolidado su liderazgo durante 2025 con una notable expansión en el mercado internacional, destacados reconocimientos a su tecnología y alianzas estratégicas en el sector de la movilidad eléctrica.

Como partner clave de proveedores de energía, empresas de estaciones de servicio, fabricantes de vehículos y operadores de puntos de carga (CPOs), XCharge ha ampliado sus operaciones sumando más de 9.000 cargadores instalados en el mundo (cerca de 3.000 en la UE), la gran mayoría puntos de carga de corriente continua rápidos y ultrarrápidos (por encima de 150 kW).

La expansión de la compañía responde al acelerado crecimiento de la movilidad eléctrica, superando los 17 millones de vehículos eléctricos vendidos en el mundo en 2024 (más del 20% de las ventas mundiales de vehículos nuevos) y en España avanzando hacia las 100.000 unidades anuales de vehículos eléctricos puros.

GridLink revoluciona la carga de vehículos eléctricos

El principal hito del año ha sido el lanzamiento del sistema GridLink de XCharge en Europa durante la Intercharge Network Conference (ICNC) celebrada en Berlín. Este innovador sistema proporciona casi 200 kW de potencia de carga rápida de CC con una potencia de entrada de red tan solo 44 kW, gracias a su batería patentada de 215 kWh, ampliable a 430 kWh.

También ofrece avanzadas funciones de seguridad y canaliza la energía solar directamente hacia la carga rápida de CC. Esto permite implementar la carga ultrarrápida sin modificar la instalación eléctrica y que el cargador funcione de manera independiente durante cortes de luz, convirtiéndose en una solución ideal para gasolineras, supermercados y ubicaciones remotas.

La tecnología GridLink ha obtenido tres prestigiosos reconocimientos en 2025. En abril, fue galardonado como Producto del Año por Environment+Energy Leader; en septiembre, recibió una Mención Honorífica en los Fast Company Innovation by Design Awards 2025 en la categoría Best Design North America. Y en octubre obtuvo el premio Battery Charging Technology Solution of the Year en los AutoTech Breakthrough Awards.

Desde su lanzamiento inicial en Estados Unidos, GridLink ha demostrado un impacto tangible en América del Norte, donde se ha desplegado en más de 50 ubicaciones que han entregado 1,1 GWh de energía y evitado cerca de 1.400 toneladas métricas de emisiones de CO2.

Expansión europea: una red de I+D consolidada

En septiembre de 2025, XCharge EU inauguró oficialmente su nuevo centro técnico en Madrid, un espacio estratégico de 500m² ubicado en Torrejón de Ardoz que combina oficinas, laboratorio de pruebas, taller y almacén logístico. La apertura se suma al laboratorio abierto en Hamburgo a finales de 2024, creando una robusta red europea de I+D que permite a la compañía realizar pruebas rigurosas, diseñar soluciones personalizadas e impulsar la innovación en todo el continente.

El centro está equipado con las últimas estaciones de carga de XCharge, incluyendo los modelos C6EU (200 kW), C7 (400 kW con refrigeración líquida) y Net Zero Series, disponibles para pruebas, demostraciones con clientes y validación de interoperabilidad con nuevos modelos de vehículos eléctricos, mientras el almacén de repuestos optimizado permite entregas en 24 a 48 horas en la Península Ibérica.

Este hito también se ve reforzado por la reciente decisión de la empresa de establecer una sede global dual en Hamburgo (Alemania) y Austin (Texas), una medida estratégica que fortalece su estructura operativa para acelerar el desarrollo de productos, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y reforzar la colaboración con clientes y partners en Europa y América del Norte.

Alianzas estratégicas en mercados clave

XCharge ha establecido colaboraciones destacadas durante 2025 que amplían su presencia en la UE, incluyendo países como Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Italia y España. La compañía también ha alcanzado acuerdos para extender significativamente su presencia en Latinoamérica, asociándose con FAZT Charging para desplegar una innovadora infraestructura de carga para vehículos eléctricos en múltiples ubicaciones de Méjico, y en Oriente Medio, donde su alianza estratégica con Electromin, el mayor operador de redes de carga para vehículos eléctricos en Arabia Saudí, permitirá el despliegue de GridLink en todo el país en apoyo de la iniciativa Vision 2030.

Igualmente, XCharge ha mantenido una activa participación en los principales eventos de movilidad eléctrica. En mayo, la compañía presentó en Power2Drive Europe 2025 en Múnich la nueva generación de su gama Net Zero Series (GEN2) con función de microrred integrada y funcionalidad Battery to Grid, junto con la versión mejorada de su estación C7 (V2) con nuevas funciones de gestión de cables, pantalla LED con código de colores y compatibilidad con Plug&Charge según el estándar ISO 15118.

«Con presencia en cerca de 25 países, XCharge continúa trabajando en su misión de innovar más allá de la carga, proporcionando soluciones inteligentes y escalables para optimizar la eficiencia energética. Estamos orgullosos de llevar esta tecnología a Europa en un momento en que el mercado demanda soluciones de carga más eficientes y preparadas para el futuro», afirma Albina Iljasov, Directora para Europa en XCharge EU.

«La transición hacia la movilidad eléctrica no implica únicamente renovación tecnológica, constituye un completo cambio de paradigma donde la energía y los datos están conectados. Mientras nuestras innovaciones resuelven los principales retos de la industria como limitaciones de capacidad de red, integración de energía renovable y seguridad operativa, nuestra visión de crear un ecosistema resiliente que impulse la transición energética global está teniendo un impacto real», concluye Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.