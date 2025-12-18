El año en viajes: a dónde viajaron los españoles en 2025 y las tendencias que más sorprendieron

Este año, los españoles viajaron y, en KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, llevamos la cuenta. Echando un vistazo al año que está a punto de terminar, revelamos cuáles fueron sus destinos de vuelo y hotel más buscados, en qué gastaron y dónde ahorraron. Y una pista adicional: 2025 fue el año en el que los planes del chat de grupo por fin se materializaron.

Natalia Diez‑Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: «En 2025 los viajeros españoles ampliaron el mapa, y el confort ganó terreno a la hora de viajar. Destinos poco convencionales como Fukuoka en Japón, lideraron el ranking de los destinos de mayor tendencia y las búsquedas de opciones premium, tanto en vuelos como en hoteles, registraron las mayores subidas».

De los clásicos a los joyas ocultas: los destinos más buscados por los españoles en 2025

Si en 2025 los españoles tuvieran que elegir un único lugar para viajar, este sería París. La ciudad del amor sigue siendo la favorita de culto, con tarifas medias de 132 €. A nivel nacional, Palma de Mallorca fue el destino más popular entre los españoles este año, liderando las búsquedas de vuelo a destinos domésticos con un incremento del 9% frente a 2024 y vuelos por un precio medio de 70 €.

En cuanto a la hora de hacer check-in en destino, Londres fue el destino hotelero más buscado de 2025, incluso con un incremento del 2 % de media en el precio (119 €/noche). En casa, Madrid logró el primer puesto, con tarifas por noche de 93 € de media, un 6% más que en 2024.

Para algunos, París y Londres es jugar a lo seguro. Sin embargo, el 2025 en viajes revela la pasión de los españoles por destinos lejanos: Fukuoka, Japón, registró el mayor aumento interanual en búsquedas de vuelos (+150 %). Un tesoro oculto reconocido por su cultura yatai, sus templos milenarios y sus playas. Más cerca de casa, San Bartolomé de Tirajana fue el destino de 2025 con mayor crecimiento en búsquedas de hoteles respecto al año anterior (un aumento de 3x).

De ofertas a caprichos: dónde gastaron o ahorraron más los españoles

A la hora de encontrar chollos en 2025, los destinos con los precios más bajos que se encontraron los españoles fueron, en cuanto a vuelos, Tetuán (Marruecos), con tarifas a 62 € de media – un 37 % menos que en 2024 – y, en cuanto a hoteles, Medellín en Colombia, con precios de 34 €/noche de media.

En el extremo más alto del rango de precios se encontraban las escapadas de lujo. Papeete en la Polinesia Francesa fue el destino con los precios de vuelo más caros de 2025, 1.525 € por billete de media y, aun así, sus búsquedas de vuelo subieron un 28 % en comparación con 2024. Por su parte, los hoteles más caros estuvieron en Malé, con precios de 251 €/noche de media. Suficientemente elevados para tener que estirar cualquier presupuesto, aun siendo un 12 % más económicos que el año pasado.

Según el calendario: marzo tuvo los mejores precios en vuelos (146 € de media) y enero fue el mes más barato para alojarse en un hotel (71 €/noche de media). El pico del año en cuanto a precios fue en verano, siendo agosto el mes más caro para viajar, con vuelos a 267 € y hoteles a 133 €/noche.

De viajes en grupo a la búsqueda de experiencias premium: así viajaron los españoles

2025 fue el año en que ese viaje, por fin, salió del chat de grupo y se hizo realidad: las búsquedas de vuelos para viajes en grupo registraron un aumento del 30 %, el mayor incremento comparado a cualquier otro tipo de viaje respecto a 2024. Los viajes en solitario, en cambio, perdieron fuerza. Las escapadas inspiradas en Come, reza, ama dejaron de estar entre las favoritas de los españoles este año con una caída del 7 % en las búsquedas para este tipo de vuelos frente al año anterior. Las escapadas en pareja y en familia también crecieron, con incrementos del 23 % y el 22 % respectivamente.

En cuanto al nivel de confort, las opciones premium ganaron terreno entre las preferencias de los viajeros españoles a lo largo del año: las búsquedas de vuelos en clase business aumentaron un 23 % (2.202 € de media, un 4 % menos que el año pasado), las de clase premium economy subieron un 19 % (1.244 € de media, un 2% más), y las de primera clase crecieron un 6 % (7.066 € de media, un 2% menos). Las búsquedas para clase turista se mantuvieron estables, aunque el precio medio registró un incremento del 6 % hasta los 196 €.

En lo que a hoteles respecta, 2025 fue claramente un año de caprichos: las búsquedas de alojamientos 5 estrellas fueron las que más crecieron: un 105 % respecto a 2024, con tarifas medias de 180 €/noche (un 3% más baratas).