Un equipo español lidera el mayor estudio clínico del lipedema realizado hasta la fecha

ILM » Instituto del Lipedema y de la Mujer ha publicado en Biomedicines (revista médica internacional Q1) el mayor estudio clínico realizado hasta la fecha sobre lipedema, con 1.803 mujeres evaluadas presencialmente. El trabajo describe esta enfermedad, un trastorno crónico que afecta casi exclusivamente a mujeres y provoca un acúmulo desproporcionado de grasa en las piernas con dolor y limitaciones funcionales, y aporta evidencia esencial para mejorar su diagnóstico.

La publicación confirma que el lipedema es una enfermedad compleja y multisistémica. El análisis integra síntomas, pruebas por imagen, comorbilidades y posibles desencadenantes y apunta a un papel relevante del tejido conectivo, la subinflamación crónica y la influencia hormonal. También muestra un impacto emocional significativo asociado al dolor persistente, a la incomprensión y al retraso diagnóstico.

En palabras del Dr. Simarro, director médico de ILM: «Este trabajo refuerza el reconocimiento clínico del lipedema y aporta datos esenciales para definirlo mejor, lo que debería impulsar que la sanidad pública se haga eco de esta realidad y avance hacia protocolos y decisiones que reconozcan la necesidad de tratarlo».

La amplitud de la cohorte permite confirmar patrones clínicos, muchos de ellos novedosos, como la afectación del compartimento safeno, la hipersensibilidad a la presión profunda, puntos dolorosos específicos y alteraciones funcionales del tejido conectivo.

Este trabajo supone un avance relevante en la comprensión del lipedema y refuerza la necesidad de integrar su diagnóstico en la práctica clínica. La evidencia obtenida sienta las bases para futuras guías, para la formación de profesionales y para nuevas líneas de investigación centradas en el tejido conectivo, la inflamación intestinal y la disfunción linfático-venosa y hormonal. En conjunto, contribuye a visibilizar una enfermedad prevalente y aún infradiagnosticada, que afecta a cerca del 8 al 18% de las mujeres, y subraya la importancia de un abordaje integral que permita diagnósticos más tempranos y una mejor identificación en atención primaria, de una enfermedad que va más allá del plano estético.

Sobre ILM » Instituto del Lipedema y de la Mujer

ILM es un centro médico especializado en el diagnóstico, tratamiento no quirúrgico y el estudio del lipedema. Con casi 20 años de experiencia, combina práctica clínica con investigación científica para mejorar la detección temprana y el abordaje de esta enfermedad. El centro cuenta con un equipo multidisciplinar y desarrolla líneas de trabajo orientadas a generar evidencia y avanzar en el conocimiento del lipedema a nivel internacional.