‘Los tentáculos de la IA’: un viaje al lado oscuro de Chat GPT y la IA generativa

El autor Antoni Artigues presenta Los tentáculos de la IA, una obra que reúne relatos breves centrados en cómo la inteligencia artificial está transformando la vida cotidiana, las relaciones humanas y los procesos creativos. El libro, disponible en Amazon, combina ficción especulativa con análisis social, ofreciendo una mirada accesible y reflexiva sobre una tecnología que ya forma parte del día a día.

En un contexto donde la IA se integra en ámbitos como la comunicación, el trabajo, la educación o la salud, Los tentáculos de la IA propone escenarios cercanos que invitan al lector a cuestionar su relación con las máquinas y a reflexionar sobre los límites entre lo humano y lo artificial.

Una obra que conecta literatura, tecnología y actualidad

Los relatos abordan temas de interés creciente para medios y lectores:

La dependencia emocional hacia asistentes inteligentes

La pérdida de privacidad en entornos hiperconectados

La automatización de decisiones personales y profesionales

El papel de los algoritmos en la creatividad

La construcción de identidades digitales y sus riesgos

La manipulación que ejercen los sistemas de IA en las personas.

Los costes emocionales del entrenamiento de las IA generativas

La obra destaca por su enfoque divulgativo y su capacidad para acercar debates tecnológicos a un público amplio.

Sobre el autor

Nacido en Mallorca, es Ingeniero Informático con premio extraordinario de carrera, se dedica a la gestión de proyectos de software. Compagina su trabajo con la escritura de artículos en blogs de tecnología, libros divulgativos y libros de ficción de varias temáticas. Su formación técnica, su pasión por la inteligencia artificial y su experiencia en la escritura le permiten abordar este tema desde una perspectiva literaria y, al mismo tiempo, social y técnica.

Disponibilidad

Los tentáculos de la IA está disponible en Amazon en formato digital y tapa blanda: https://amzn.eu/d/24u6pwV