Alemania adquiere ocho MQ-9B SeaGuardian® RPA a través de NSPA

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Soporte en Servicio de la Bundeswehr de Alemania y la Agencia de Apoyo y Adquisición de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés) han anunciado la adquisición de ocho MQ-9B SeaGuardian® Remotely Piloted Aircraft (RPA) de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI). El programa incluye cuatro Estaciones de Control en Tierra Certificables. Se espera la primera entrega en 2028.
Alemania se une a una creciente lista de países de la OTAN que han seleccionado el avanzado RPA MQ-9B de GA-ASI por sus capacidades multi-dominio con un alcance y autonomía excepcionalmente largos. La plataforma proporciona control satelital de polo a polo y capacidades de deshielo para permitir misiones en climas fríos. SeaGuardian cuenta con dos radares de búsqueda en superficie multimodo que ofrecen vigilancia marítima de amplia área, con la opción de añadir capacidad de Guerra Antisubmarina. Además, el Sistema de Detección y Evasión desarrollado internamente por el MQ-9B ayuda a su capacidad de volar en espacio aéreo no segregado para operaciones civiles nacionales, haciéndolo altamente versátil para operaciones desde Alemania.
En 2025, el MQ-9B se convirtió en el primer RPA de gran tamaño en obtener un Certificado de Tipo Militar de la Autoridad de Aviación Militar del Reino Unido, certificando su operación segura sin restricciones geográficas, incluyendo áreas densamente pobladas.
«Estamos encantados de que Alemania se haya unido a la lista de países de la OTAN que han seleccionado el MQ-9B SeaGuardian», dijo Linden Blue, CEO de GA-ASI. «La proliferación del MQ-9B en Europa proporciona uniformidad entre los países de la OTAN y, para Alemania, ofrecerá oportunidades de interoperabilidad con su flota de P-8A».
La negociación de adquisición se ejecutó en nombre de Alemania por NSPA, que ha desarrollado un marco contractual a través del MQ-9 Support Partnership (MIC SP) para apoyar la cooperación entre sus naciones miembro y permitir la adquisición de MQ-9B para los Aliados y Socios de la OTAN. NSPA ha añadido el MQ-9B a su cartera de sistemas de defensa para contratar en nombre de las naciones de la OTAN, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad para entrenamiento y operaciones conjuntas.
«Esta Asociación de Apoyo demuestra cómo NSPA permite adquisiciones multinacionales eficientes, efectivas y ágiles para capacidades avanzadas e interoperables. Estamos orgullosos de apoyar a Alemania en esta inversión estratégica para la vigilancia y seguridad marítima», dijo Stacy A. Cummings, gerente general de NSPA.
El MQ-9B incluye los modelos SkyGuardian® y SeaGuardian®, así como el Protector RG Mk1 que actualmente se está entregando a la Royal Air Force (RAF) del Reino Unido. GA-ASI también tiene contratos de adquisición de MQ-9B con Bélgica, Canadá, Dinamarca, India, Japón, Polonia, Taiwán y la Fuerza Aérea de EE.UU. en apoyo del Comando de Operaciones Especiales, y espera dar la bienvenida a Alemania a ese grupo. El MQ-9B también ha participado en diversos ejercicios de la Marina de EE.UU., incluyendo Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.
Acerca de GA-ASI
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo, la línea Predator® de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía se dedica a ofrecer soluciones multi-misión de larga autonomía que proporcionan conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.
