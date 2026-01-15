Joan A. Merino publica ‘Niebla sobre Compostela’, un thriller situado en Santiago de Compostela

Merino se dio a conocer con Las palabras que no existen y consolidó su trayectoria literaria con Treinta y tres, su segunda novela, que alcanzó el número uno de ventas en Amazon, dentro de la categoría de Misterios Forenses. Nacido en Barcelona, reside actualmente en una pequeña aldea gallega, desde donde compagina su actividad como antropólogo con la escritura y los viajes. Su obra se sitúa en la frontera entre el thriller contemporáneo y la novela negra, con una atención especial al desarrollo psicológico de los personajes y a la creación de atmósferas reconocibles.

En Niebla sobre Compostela, el autor sitúa la acción principalmente en Santiago de Compostela, una ciudad que trasciende su función de escenario para convertirse en un elemento activo del relato. La novela se inicia con una misión de contraespionaje en la frontera entre India y Pakistán, planteada desde un enfoque de máxima tensión, que sirve como punto de partida para una trama que se irá entrelazando con los acontecimientos que tendrán lugar en Galicia. Este arranque marca el tono de una narración que alterna escenarios internacionales y conflicto íntimo.

La historia sigue con Sophía Coren, propietaria de una librería anticuaria del casco histórico compostelano, cuya existencia se ve sacudida de forma repentina tras la muerte de su hermana Aline, de apenas quince años, hallada sin vida al pie del edificio en el que residen. Sophía no cree en la versión oficial de los hechos y decide iniciar una investigación personal para esclarecer lo ocurrido.

Esa búsqueda la conduce hasta Jon Lago, un arquitecto marcado por un pasado secreto como agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde participó en misiones de contraterrorismo bajo el nombre en clave de Monsieur. Lago es un hombre que intenta dejar atrás una vida que nunca logró olvidar. Juntos compartirán no solo la investigación, sino una relación marcada por una atracción sobrecogedora y por el peso de sus respectivos pasados.

La novela combina la amenaza de una acción terrorista en Santiago de Compostela, de la que se conoce el objetivo, pero no el momento ni su modus operandi, con una exploración del duelo, la culpa y la memoria. Merino articula así una narración que avanza en distintos planos temporales y geográficos, manteniendo un equilibrio constante entre la acción y la introspección, desarrollando un relato de avance constante y tensión.

Niebla sobre Compostela es una novela sobre la culpa, la memoria y las decisiones irreversibles, en ese sentido, Santiago de Compostela no actúa únicamente como telón de fondo, sino como un personaje más, con su historia, su simbolismo y su capacidad para condicionar a quienes la habitan. La obra supone un avance en la trayectoria literaria de Merino, al construir un thriller en el que la acción convive con la emoción contenida y con personajes marcados por un pasado del que no siempre es posible escapar.