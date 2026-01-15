Mousedata, presenta una nueva patente y avanza en su hoja de ruta comercial

La spin-off de la Universidad de Granada, Mousedata.ai se está consolidando como uno de los proyectos más disruptivos en la aplicación de inteligencia artificial a la investigación biomédica, con avances tecnológicos que apuntan a transformar la forma en la que se evalúa el comportamiento animal en estudios preclínicos.

Nacida en el entorno académico de la Universidad de Granada, Mousedata.ai ha desarrollado y patentado una tecnología propia basada en visión por computador y algoritmos de aprendizaje profundo que permite analizar de manera automatizada, objetiva y reproducible parámetros conductuales y fisiológicos en modelos animales, especialmente en ratón, un pilar fundamental del desarrollo farmacéutico y biotecnológico.

La compañía trabaja actualmente con dos plataformas complementarias que abordan uno de los grandes retos de la investigación preclínica: la dependencia de la observación humana y la variabilidad asociada a la interpretación subjetiva de los resultados. Por un lado, Face Analyzer permite evaluar expresiones faciales de forma continua y no invasiva, aportando métricas objetivas para el análisis del dolor y otras respuestas emocionales. Por otro, Mouse PhenoScreener analiza el comportamiento global del animal, identificando patrones normales y alteraciones conductuales mediante inteligencia artificial, sin necesidad de intervención manual.

Estos desarrollos han situado a Mousedata.ai en una posición de creciente visibilidad dentro del ecosistema biotech y deep tech, especialmente en áreas como neurociencia, dolor neuropático y enfermedades inflamatorias, donde la calidad de los datos preclínicos resulta crítica para la toma de decisiones en fases posteriores del desarrollo clínico.

En este contexto de avance sostenido, la compañía ha anunciado el registro de una nueva patente que protege y amplía nuevos algoritmos y metodologías de análisis conductual, reforzando así su cartera de propiedad industrial y su estrategia de crecimiento basada en tecnología propia.

De forma paralela, la compañía ha abierto una ronda de ampliación de capital destinada a acelerar su hoja de ruta tecnológica, avanzar en la industrialización de sus soluciones y fortalecer su estrategia de llegada al mercado. La operación ya cuenta con la participación de varios grupos de inversión así como de inversores privados, un respaldo que confirma el interés creciente por soluciones capaces de mejorar la eficiencia y fiabilidad de los procesos de I+D en la industria farmacéutica.