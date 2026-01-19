Garmin y Glucovibes se alían para impulsar el bienestar

Gracias a este acuerdo, los usuarios de la membresía anual de Glucovibes tendrán acceso a dispositivos Garmin seleccionados en condiciones preferentes. Cuando los usuarios dan su consentimiento para compartir los datos de su dispositivo Garmin, la app de Glucovibes combina estas métricas con su base de datos de nutrición y metabolismo, teniendo en cuenta los objetivos del usuario, y genera planes de nutrición individuales calibrados metabólicamente.

Los dispositivos Garmin seleccionados ofrecen un seguimiento exhaustivo de métricas de bienestar. Glucovibes utiliza sus algoritmos inteligentes y únicos junto con estas métricas para realizar predicciones metabólicas como niveles de glucosa futuros o índices de saciedad y así crear planes nutricionales personalizados, ofreciendo un nuevo concepto de bienestar, autocuidado y rendimiento.

Con esta alianza, ambas compañías abren la puerta a una alianza para promover el bienestar de sus usuarios, demostrando que los datos de estilo de vida y bienestar pueden contener una gran cantidad de información para mejorar el bienestar y el rendimiento de las personas.

En palabras del Dr. Alberto Conde Mellado, fundador de Glucovibes: «Es un paso más en nuestro compromiso de permitir la centralización de los datos del estilo de vida para promover y democratizar la salud y el bienestar, y trabajar con el líder del mercado es una señal sublime de la que muchas personas se beneficiarán».

«Seguimos viendo innovaciones emocionantes en el ámbito de la salud metabólica, y Glucovibes es un ejemplo claro que demuestra cómo los datos de Garmin pueden mejorar las soluciones de salud digital», palabras de Joern Watzke, Senior Director de Garmin Health.

Sobre Glucovibes

Empresa fundada en 2021 por el Dr. Alberto Conde Mellado como consecuencia de una enfermedad crónica que este padece. Glucovibes se ha confirmado como una herramienta clave con foco en la longevidad. Su secreto radica en sus algoritmos propietarios nutridos por la exclusiva base de datos metabólica de Glucovibes, la mayor de Europa. Glucovibes centraliza los datos de estilo de vida y ofrece una guía personalizada en forma de plan de nutrición calibrado metabólicamente.

La App Glucovibes acompaña esta información con indicadores únicos como el Glucoscore, que predice las curvas de glucosa solo con conocer los alimentos en cada comida, o el índice de saciedad (ISP) que tendrá cada persona después de sus comidas, permitiendo el seguimiento de indicadores saludables diarios. Glucovibes es utilizada por profesionales de la nutrición y el entrenamiento para prestar mejor servicio a miles de personas y también a nivel corporativo por diferente tipología de empresas, desde empresas del IBEX 35 hasta startups. Entre los socios de Glucovibes que han apoyado esta iniciativa desde el inicio se incluyen Xabi Prieto, exjugador y capitán de la Real Sociedad, el músico Pablo Benegas, o el CEO de Giant, José Casla, entre otros.

Sobre Garmin

Crean productos con un excelente diseño interior para disfrutarlos en el exterior. Lo hacen para que sus clientes puedan aprovechar al máximo el tiempo que dedican a sus pasiones. Con más de 22.000 trabajadores en 37 países por todo el mundo, llevan la navegación GPS y la tecnología wearable a los sectores náutico, de automoción, aviación, actividades al aire libre y ejercicio físico, con la creencia de que todos los días brindan una oportunidad para innovar y seguir mejorando y superándose.