Según Hornetsecurity, las ciberarmas basadas en IA agéntica o el ransomware 3.0 marcarán el 2026

El equipo del Security Lab de la compañía ha sido capaz de revisar y analizar más de 72.000 millones de correos electrónicos y toda esta información les ha ayudado a entender mejor la situación del sector y estudiar las tendencias de ataque que pueden ayudar a los negocios a adelan­tarse a las amenazas.

Entre las principales tendencias en ciberseguridad que destaca el estudio de la compañía para tener en cuenta en 2026 se encuentran las siguientes: