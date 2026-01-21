inbestMe lidera la rentabilidad en España en 2025, superando a todos en carteras indexadas

Un 2025 excepcional con rentabilidades de doble dígito.

inbestMe lidera la comparación frente a banca y robo advisors.

Un modelo probado a largo plazo.

inbestMe, el gestor automatizado líder en gestión indexada personalizada, ha presentado los resultados de sus carteras al cierre del ejercicio 2025. En un año marcado por la volatilidad de los mercados y la devaluación del dólar, la entidad ha vuelto a demostrar la eficiencia de su modelo de gestión, obteniendo rentabilidades que superan significativamente tanto a la banca tradicional como a otros gestores digitales del mercado español.

Un 2025 con rentabilidades de doble dígito

Durante 2025, las carteras de fondos indexados estándar de inbestMe alcanzaron una rentabilidad de hasta el 13,9%, con un sólido 4,5% incluso en el perfil más conservador (perfil 1).

El perfil de inversor medio en inbestMe (7 sobre 10) obtuvo una rentabilidad del 9,6% en el conjunto del año. Las carteras de planes de pensiones indexadas mostraron un comportamiento similar a sus equivalentes en fondos y ETFs.

Por su parte, las carteras de ETFs registraron resultados aún más destacados, alcanzando rentabilidades de hasta el 17,7% en las carteras estándar, el 19,6% en las carteras denominadas en dólares y el 21,5% en las carteras ETFs value, todas ellas en el perfil 10.

Las carteras de fondos indexados ISR, pese a alcanzar un sólido máximo del 7,1%, mostraron en 2025 un comportamiento relativo inferior frente al resto de carteras.

Liderazgo frente a la competencia en carteras indexadas

El informe comparativo de 2025 sitúa a inbestMe a la cabeza de la gestión de carteras indexadas en España, con claras ventajas frente a otros servicios:

Frente a las carteras indexadas bancarias : el promedio de rentabilidad de las carteras inbestMe ( 8,7% ) superó en 8,1 puntos a Bankinter (0,6%), en 5,4 puntos a Smart Money de CaixaBank (3,3%), en 4,6 puntos a ING (4,1%), en 3,4 puntos porcentuales sobre MyInvestor (promedio 5,3%) y en 1,3 puntos porcentuales a Openbank (7,4%).

: el promedio de rentabilidad de las carteras inbestMe ( ) superó en a Bankinter (0,6%), en a Smart Money de CaixaBank (3,3%), en a ING (4,1%), en porcentuales sobre MyInvestor (promedio 5,3%) y en a Openbank (7,4%). Frente a gestores automatizados independientes: inbestMe también superó a sus competidores directos, con 2 puntos porcentuales más que Indexa Capital (6,7%) y 2,8 puntos más que Finizens (5,8%).

Además, la cartera de Gestión Indexada de Renta Variable de inbestMe obtuvo el segundo puesto en el ranking 2025 de RankiaPro, con una rentabilidad del 12,84% superando a 24 entidades.

Claves del éxito: gestión independiente y eficiente

La entidad atribuye estos resultados a cuatro factores diferenciales de su modelo de gestión:

Independencia total: a diferencia de muchos servicios que utilizan fondos propios o de una sola gestora, inbestMe selecciona los mejores fondos indexados y ETFs del mercado global sin conflictos de interés, guiándose exclusivamente por criterios de eficiencia. Bajos costes reales: la estructura de comisiones de inbestMe —especialmente al analizar los costes reales totales— se mantiene entre las más competitivas del mercado, maximizando la rentabilidad neta para el inversor. Cobertura inteligente de divisa: en 2025, el dólar se depreció un 13,4% frente al euro. La estrategia de cobertura inteligente de inbestMe mitigó este impacto, un factor que penalizó significativamente a otros gestores. Gestión indexada supervisada: la gestión indexada de inbestMe no es estática. Su comité de inversión realiza una supervisión periódica que permite efectuar «ajustes finos» en las carteras de fondos indexados y ETFs, optimizando el binomio rentabilidad-riesgo con una visión de medio y largo plazo adaptada a cada perfil.

Visión a largo plazo

Más allá de los resultados anuales, inbestMe destaca por su consistencia histórica. Desde enero de 2017 hasta el cierre de 2025, el perfil inversor medio (7/10) ha acumulado una rentabilidad del 79,1%, lo que supone 55 puntos porcentuales más que la categoría de Renta Variable Mixta de Inverco. En términos anualizados, esto equivale a una TAE del 6,6%, casi 4 puntos porcentuales por encima de la TAE media de los fondos de inversión en España, en su categoría.

«Las excepcionales rentabilidades de 2025 validan la solidez de nuestra gestión, pero también la consistencia de nuestro modelo a largo plazo», afirma Jordi Mercader, CEO de inbestMe. «Paralelamente, durante el último año hemos reforzado de forma significativa nuestra plataforma tecnológica, con avances clave en arquitectura unificada, experiencia móvil, seguridad y mejoras en la automatización de nuestro servicio comparador de fondos y del traspaso de fondos de otra entidad. Todo ello nos sitúa en una posición privilegiada para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. 2025 ha sido un gran año, y 2026 será aún más transformador».

Sobre inbestMe

inbestMe Europe AV, S.A. es una agencia de valores regulada por la CNMV que ofrece carteras de inversión personalizadas mediante fondos indexados, ETFs y planes de pensiones. Su misión es ayudar a los inversores a obtener mejores resultados a largo plazo a través de una gestión sistemática, bajos costes y una amplia diversificación global.

La entidad destaca además por su alto grado de personalización, con una amplia gama de carteras y perfiles que cubren todas las necesidades financieras, desde el ahorro a corto plazo hasta la planificación de la jubilación. inbestMe permite la gestión simultánea de múltiples carteras y ofrece herramientas avanzadas de planificación financiera, como su sofisticado simulador de objetivos, que facilita una visión integral de la vida financiera de sus clientes.