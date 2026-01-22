  • ESP
Tempel Group impulsa la calidad y diversificación de Kaise, referente en baterías, UPS y equipos de control

La marca propia de Tempel Group amplía su oferta con UPS y equipos de medición de alta precisión. Kaise, con 17 años de trayectoria, se consolida como sinónimo de fiabilidad e innovación en soluciones energéticas

Tempel Group, multinacional con más de 47 años de trayectoria en electrónica, ingeniería industrial, baterías y eficiencia energética, consolida la posición de su marca propia Kaise como un referente en el mercado iberoamericano. La marca se distingue por su calidad, innovación y fiabilidad, aportando soluciones energéticas y de medición que responden a los retos de la digitalización y la transición hacia un modelo más sostenible.

Kaise: calidad e innovación como sello distintivo
Desde su lanzamiento en 2008, Kaise ha desarrollado una de las gamas más completas de baterías industriales VRLA, sometidas a un riguroso control de calidad y respaldadas por un equipo de I+D altamente cualificado. Este compromiso con la excelencia ha permitido a la marca posicionarse como una de las opciones más competitivas del mercado, ofreciendo productos seguros, autónomos, duraderos y con una excelente relación calidad-precio.

Hoy, la propuesta de valor de Kaise se ha ampliado con una línea de equipos de medición y control de alta precisión, diseñados bajo los más estrictos estándares técnicos, y con la reciente incorporación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), reforzando la capacidad de Tempel Group de ofrecer soluciones energéticas completas bajo una misma marca.

Presencia internacional y respaldo tecnológico
Con más de 17 años de experiencia a través de Kaise, la marca está presente en todos los países de habla hispano-portuguesa, consolidada en sectores que requieren continuidad energética, fiabilidad y precisión. Su equipo técnico, en el que más del 40% de los profesionales son ingenieros, aporta un diferencial de conocimiento que garantiza cercanía, servicio y soporte especializado.

Compromiso con la sostenibilidad
La estrategia de Kaise se alinea con la visión de I+D de Tempel Group: el desarrollo inteligente de soluciones de eficiencia energética que impulsen la transición hacia energías limpias, integrando tecnologías tradicionales con avanzados sistemas de gestión e IoT. Esta visión posiciona a Kaise como una marca clave para afrontar los desafíos presentes y futuros en sectores como telecomunicaciones, industria, salud, movilidad eléctrica y renovables.

«Kaise es el reflejo de la apuesta por la calidad y la innovación constante. Con una gama diversificada y el respaldo tecnológico de Tempel Group, ofrecemos al mercado soluciones energéticas fiables, sostenibles y de alto rendimiento«, señalan desde la dirección de la compañía.

Sobre Tempel Group
Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group desarrolla su actividad en tres grandes áreas de negocio: energía, ingeniería y consumo. La compañía ha logrado una sólida expansión internacional, con operaciones en más de 20 países y sedes propias en 18 ciudades.

El foco de I+D+i de Tempel Group se centra en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, combinando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e IoT. Esta visión estratégica le permite posicionarse como socio tecnológico de referencia en la transición hacia modelos más limpios y eficientes.

