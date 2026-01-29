Cloudbeds presenta Cloudbeds Collection: los hoteles españoles que redefinen la hotelería independiente

Cloudbeds ha anunciado hoy el lanzamiento de Cloudbeds Collection, una selección global de 100 establecimientos hoteleros independientes que están dando forma al futuro del sector. España se posiciona en esta lista inaugural con propiedades que van desde retiros de lujo diseñados para el silencio absoluto hasta vibrantes espacios sociales en el corazón de las ciudades.

Con presencia en más de 30 países, Cloudbeds Collection reúne una variada cartera en los cinco continentes. Las propiedades españolas seleccionadas reflejan las múltiples formas en que los hoteleros modernos están optando por la independencia como estrategia deliberada, creando empresas distintivas en sintonía con sus valores, ubicaciones y comunidades.

«Estas propiedades son expresiones físicas de los hoteleros que hay detrás de ellas», afirma Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. «Cloudbeds Collection abarca toda la gama de lo que puede ser la hostelería hoy en día, ya que está creada por personas que han decidido hacer las cosas de forma diferente, a propósito. Su independencia es intencionada y se refleja en cada detalle de la experiencia del huésped».

Las siguientes propiedades españolas han sido reconocidas dentro de la lista inaugural de los 100 mejores por su creatividad y visión audaz:

Hoteles Desconecta2

Un refugio de lujo construido específicamente para el silencio, la desconexión y la desintoxicación digital.

Noctis Hotel

Una propiedad que se esfuerza por crear un lugar donde la naturaleza y el lujo van de la mano.

OK Hostel Madrid

Situado en el bohemio barrio de La Latina, conocido por sus cenas sociales y recorridos a pie.

Onefam Hostels

Una marca de hostales enfocada en crear un ambiente de «familia» para viajeros solitarios, con fuerte presencia en España.

Safragell Ibiza

Un santuario de serenidad en las colinas de Sant Llorenç, con suites privadas estilo villa.

Cloudbeds Collection destaca los establecimientos que utilizan la plataforma Cloudbeds para competir cara a cara con las grandes marcas, al tiempo que mantienen su identidad única. Al unificar las operaciones hoteleras, la distribución, la experiencia de los huéspedes y el marketing de ingresos en un único sistema inteligente, estos hoteleros han sustituido la fragmentación por impulso de crecimiento.

Para ver la colección completa de Cloudbeds y explorar las historias que hay detrás de cada establecimiento, visitar www.cloudbeds.com/es/cloudbeds-collection/

Sobre Cloudbeds

Cloudbeds es el único motor de crecimiento inteligente para la hotelería, una plataforma unificada en la que confían los hoteleros más ambiciosos del mundo en 150 países. Construido para desafiar los límites de las pilas tecnológicas obsoletas, Cloudbeds conecta las operaciones, los ingresos, la distribución y la experiencia del huésped en un sistema potente e intuitivo. La plataforma se mejora con Signals, un modelo de IA de hostelería que brinda a los hoteleros el poder de anticipar la demanda, ejecutar operaciones más inteligentes y diseñar experiencias para los huéspedes más personales y rentables a escala.

Fundada en 2012, Cloudbeds ha obtenido los máximos honores de Hotel Tech Report (Mejor PMS, Sistema de Gestión Hotelera y Channel Manager, 2021–2026), los World Travel Awards (Mejor Proveedor Mundial de Soluciones PMS Hoteleras, 2022) y Technology Fast 500 de Deloitte (2024).