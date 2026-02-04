Por qué muchos estudios «usan BIM» pero siguen trabajando como en CAD en 2026

En la mayoría de los estudios de arquitectura e ingeniería se puede decir que BIM está presente. El modelado en 3D y las herramientas avanzadas se ha normalizado y forma parte de las tareas diarias en el estudio. La forma de trabajar y de organizarse, sin embargo, en muchos equipos de profesionales sigue siendo esquemas propios del CAD, con decisiones aisladas, coordinación reactiva y una gestión de la información parcial o incluso fragmentada.

Esta contradicción no es una idea puntual. Los estudios sobre madurez BIM publicados en los últimos años coinciden en señalar que una parte significativa del sector se ha quedado en una adopción superficial BIM. Se modela en BIM, pero no se gestiona en BIM. Por tanto, el cambio tecnológico se ha producido más rápido que el cambio organizativo.

En la práctica, esto conlleva modelos bien construidos y definidos, pero que no se utilizan como base para coordinar disciplinas, anticipar problemas o tomar decisiones. La información está y existe, pero no siempre está estructurada, compartida ni bajo criterios claros. Como consecuencia, BIM deja de ser una metodología y se convierte en una evolución gráfica del CAD.

Una de las causas de esta situación es la confusión de funciones en torno al BIM Manager. En los estudios este perfil sigue asumiendo tareas puramente técnicas, centradas en el control del modelo o en el soporte de software, cuando sus competencias principales deberían ser coordinación de personas, de procesos y de datos a lo largo de todo el proyecto.

Los informes de referencia en el sector BIM subrayan precisamente esta carencia, la falta de perfiles con capacidad de gestión es uno de los principales obstáculos para alcanzar la madurez BIM. Sin liderazgo, ni criterios comunes y ni una estrategia clara, la tecnología pierde impacto y el esfuerzo invertido no se traduce en mejoras reales.

«El problema no es que los estudios no utilicen BIM, sino que en muchos casos no cuentan con un BIM Manager con capacidad de decisión y visión global del proyecto», explica Miguel Picado, director del área BIM de The Factory School. «BIM no va de hacer modelos más complejos, sino de gestionar mejor la información y al equipo».

En esta realidad y contexto de 2026 se suma además la incorporación de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo BIM. Su impacto está presente en tareas como; la automatización de procesos, la detección de inconsistencias o el análisis de datos, pero su efectividad depende directamente de cómo esté planteado el BIM desde el inicio del proyecto.

«La inteligencia artificial no soluciona un BIM mal organizado», señala Picado. «Lo que hace es amplificar la forma de trabajar. Si hay criterio y procesos claros, la IA multiplica el valor del BIM. Si no los hay, simplemente acelera los errores».

El BIM Manager adquiere en 2026, por tanto, una posición estratégica. Las empresas y estudios demandan perfiles capaces de definir flujos de trabajo, coordinar equipos multidisciplinares y asegurar que la información del modelo se utilice para tomar decisiones a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Ya no se trata solo de saber modelar, sino de liderar la implantación real del BIM.

Ante este marco, The Factory School ha abierto una nueva convocatoria de su Máster BIM Manager con Inteligencia Artificial, una formación orientada a preparar a profesionales del sector para asumir este puesto de trabajo desde una perspectiva práctica y alineada con la realidad laboral. El programa formativo abarca los ámbitos de BIM Management, estándares internacionales, coordinación de proyectos y aplicación efectiva de la inteligencia artificial en entornos profesionales como Revit.

«El salto profesional está en pasar de usar BIM a trabajar realmente en BIM», concluye Picado. «Eso requiere formación, criterio y una visión clara del papel que debe desempeñar el BIM Manager dentro de los equipos».

La nueva edición del máster BIM Manager dará comienzo el próximo 16 de febrero, para los profesionales que buscan posicionarse en un sector cada vez más orientado a la gestión avanzada de la información y al liderazgo digital de proyectos.