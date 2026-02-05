Serenae reivindica la tecnología GEO frente al auge de los sistemas de órbita baja

Con más de 12.000 clientes en zonas rurales, la compañía subraya que no toda evolución tecnológica implica automáticamente una mejor experiencia de uso en cualquier escenario. En muchos entornos alejados de los grandes núcleos urbanos, factores como la estabilidad diaria del servicio, la facilidad de instalación o la durabilidad de los equipos resultan determinantes en el uso real.

«En el mundo rural pesan mucho variables como la estabilidad, la facilidad de instalación y la sostenibilidad técnica a largo plazo. Para muchos usuarios, que el sistema sea robusto y predecible es más valioso que alcanzar prestaciones punta en condiciones ideales», señalan desde Serenae.

Complejidad técnica y entorno de uso

En la actualidad conviven distintas arquitecturas de conectividad satelital, entre ellas GEO y LEO. Serenae recuerda que los sistemas geoestacionarios funcionan con una orientación fija hacia una posición orbital estable, sin necesidad de mecanismos de seguimiento continuo, lo que simplifica la instalación y reduce la presencia de componentes móviles en el equipo del usuario.

Las soluciones de órbita baja incorporan sistemas de seguimiento dinámico y una mayor automatización. Según la compañía, estas arquitecturas pueden aportar ventajas en determinados perfiles de uso, pero también introducen una mayor complejidad técnica que no siempre encaja con las condiciones del entorno rural.

«La pregunta clave no es qué tecnología es más avanzada, sino cuál es más adecuado para cada entorno. En muchas ubicaciones rurales, con climatología exigente y soporte técnico lejano, reducir la complejidad técnica juega a favor de la continuidad del servicio», explican desde Serenae.

Durabilidad y mantenimiento

Otro de los aspectos que destaca la compañía es el mantenimiento. Las instalaciones GEO se caracterizan por requerir actuaciones principalmente preventivas y visuales, como el control de vegetación, la retirada de hojas o la limpieza puntual de nieve cuando es necesario.

En despliegues rurales, cada intervención técnica supone un coste añadido y una logística compleja, especialmente en viviendas aisladas o explotaciones agrarias. Por ello, Serenae prioriza arquitecturas con menos elementos sometidos a desgaste mecánico y menores necesidades de ajuste a lo largo del tiempo.

Latencia y usos reales

Serenae reconoce que existen diferencias técnicas de latencia entre GEO y LEO, pero matiza su impacto en función del tipo de aplicación. Mientras que la latencia resulta crítica en usos muy específicos, como el gaming competitivo o determinadas aplicaciones financieras, en la mayoría de los usos habituales del medio rural —teletrabajo, educación online, gestiones administrativas o videoconsulta— la estabilidad de la conexión es el factor más relevante.

En este contexto, la compañía destaca el uso de su plataforma Conect@, que ha permitido realizar miles de sesiones de videoconsulta profesional con médicos, veterinarios y abogados apoyadas en conectividad geoestacionaria.

Tecnología consolidada y planificación a largo plazo

La tecnología geoestacionaria cuenta con décadas de trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, con modelos operativos consolidados y ciclos de vida prolongados. Frente a ello, las constelaciones de órbita baja se encuentran aún en plena fase de expansión global.

«No se trata de una competición entre tecnologías, sino de madurez y adecuación a cada caso. Nuestro enfoque es pragmático: elegir la solución que mejor responde hoy a las condiciones reales del usuario rural», concluyen desde Serenae.

La compañía mantiene su apuesta por la tecnología GEO y prevé continuar su crecimiento a lo largo de 2026 con el objetivo de seguir reduciendo la brecha digital en el medio rural.