Timeless: la impronta humana hecha hogar

La constante humana es el cambio. La resiliencia. La capacidad de adaptarse para seguir siendo. Estos principios inspiran Timeless: una propuesta de espacios que evolucionan con quienes los habitan y convierten el hogar en un entorno de bienestar con un solo propósito: «ser vividos a tu manera».

El equipo de diseño de la colección pone el acento en la fluidez y la versatilidad de los espacios «Timeless crea hogares que no solo inspiran, sino que mejoran la calidad de vida de las personas a través de soluciones integrales que invitan tanto al orden como al disfrute compartido».

La colección es el resultado de un proceso de colaboración de LivingPino con diseñadores, como Aitor García de Vicuña (Synergy, Nexus o Tandem) y Fernando Salas (Oasis, Utopía, Bliss o Living), que aportan una visión global que responde a las demandas de la vida contemporánea.

Espacios hechos para durar

Timeless redefine el concepto de hogar contemporáneo, transformando las estancias principales del hogar en santuarios de bienestar, donde la funcionalidad alcanza su máxima expresión. El diseño no solo se admira, sino que se vive: cada módulo y superficie ha sido desarrollado con una ergonomía inteligente, que optimiza el flujo cotidiano, convirtiendo las tareas diarias en una experiencia natural.

A través de una cuidada selección de materiales, la colección de Pino logra un equilibrio perfecto entre pureza y vanguardia. Esta fusión no solo garantiza una durabilidad excepcional, sino que dota a cada estancia de una identidad propia pensada para durar más allá de lo inmediato.

En definitiva, se trata de una colección que convierte el hogar en un refugio contemporáneo, donde la vida fluye y el habitar recupera todo su sentido.