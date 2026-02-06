La Revista Urban Beat presenta la ‘Lista 15 Mejores Proyectos de Innovación 2025’

Lejos de entender la innovación como un concepto exclusivamente ligado a la tecnología o al rendimiento económico, la revista Urban Beat planteó esta ‘Lista de los 15 Mejores Proyectos de Innovación 2025’ como una lectura más amplia y compleja: la innovación entendida como herramienta de progreso social y desarrollo de ideas; como práctica empresarial capaz de responder a los desafíos contemporáneos desde la ética, el liderazgo, la sostenibilidad y la creación.

La selección de ‘Lista 15 Mejores Proyectos de Innovación’, nació de un proceso editorial riguroso, desarrollado a lo largo de los últimos meses por el equipo de la revista, que analizó decenas de iniciativas emergentes y consolidadas con impacto real en sus respectivos campos. El presidente del jurado fue Ignacio Campoy, CEO de Formación Universitaria.

El acto tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de los espacios más emblemáticos del ecosistema cultural europeo que se ha consolidado como institución histórica vinculada al pensamiento crítico y a la creación contemporánea ajena a partidismos y coacciones. Así pues, este espacio icónico se convirtió así en el escenario idóneo para acoger una cita orientada a poner en diálogo disciplinas diversas y a generar conexiones entre agentes que, desde ámbitos distintos, compartieron una misma inquietud: repensar el futuro desde el presente.

Durante el acto, los participantes de esta exclusiva lista presentaron brevemente su marca personal o proyecto empresarial sobre el escenario, tras su paso por el photocall, una sesión conducida por Juan Carlos Trinchet, Jefe de Contenidos de la revista Urban Beat.

El acto de entrega de diplomas acreditativos estuvo presentado por el editor de la revista Urban Beat, Jaume Amills, acompañado por la Dra. Perla Della Nave, directora de Vericat Implantología (Madrid).

Asimismo, el Dr. Akram Loubad, prestigioso cardiólogo barcelonés y fundador de la Akram Loubad Foundation, intervino para explicar al público los objetivos de esta iniciativa, dirigida a asistir, en el ámbito de la cardiología, a personas víctimas del conflicto bélico en Gaza.

El encuentro contó también con la participación del artista multidisciplinar Sergio Sanz, quien amenizó el acto al piano con algunos temas de su repertorio. El Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mario Arias y la letrada Rosario Alirangues, CEO de Acción Jurídica Abogados tuvieron un especial protagonismo en el escenario al entregar algunas de las distinciones relacionadas con su profesión.

Con la presentación de la ‘Lista de los 15 Mejores Proyectos de Innovación 2025′, la revista Urban Beat reafirmó su compromiso con una innovación entendida como proceso disruptivo capaz de generar crecimiento desde nuevas perspectivas. Este especial encuentro no solo celebró quince proyectos concretos, sino una manera de pensar el presente desde la responsabilidad, la creatividad y el pensamiento crítico.

Los Profesionales y Empresas que conformaron la ‘Lista de los 15 Mejores Proyectos de Innovación 2025’ fueron:

-Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, quien conmemoró tres décadas al frente de esta emblemática institución cultural, que celebró asimismo su centenario.

-El periodista y comunicador Juan Luis Galiacho, fundador y director de El Cierre Digital, con una extensa trayectoria en el periodismo de investigación, la comunicación televisiva, la docencia universitaria y la creación literaria.

-Javier Pérez de Lucía, CEO de SAITT, empresa dedicada al suministro hotelero mediante la integración de tecnología, sostenibilidad y servicio, con un modelo operativo basado en la planificación integral y la optimización logística.

-El abogado andorrano Oriol Giró, CEO de Emindset Law, especializado en derecho mercantil, real estate, nuevas tecnologías y entertainment law, con un enfoque preventivo y estratégico.

-El ingeniero superior aeronáutico Alfredo José Jiménez Guedez, responsable del proyecto de investigación Improve Sankey, centrado en sistemas de acumulación de energía residual como alternativa a las baterías de litio.

-El abogado Manuel Moyano, CEO de Bufete Moyano, despacho sevillano fundado en 2008, con una práctica centrada en el Derecho Civil y Penal y una marcada vocación preventiva en el abordaje de los distintos procesos jurídicos.

-La Dra. Victoria E. Ruiz Mialdea, CEO de Grupo Médico Jurídico Durango, con más de tres décadas de liderazgo en el ámbito del peritaje médico, con un modelo que integra medicina y derecho con rigor, independencia y visión innovadora.

–El Dr. Pedro Guitián, CEO de Centro Médico Odontológico Guitián, posee una trayectoria destacada en cirugía e implantología avanzada y en la digitalización de procesos clínicos.

-Javier Sal Pérez, CEO de CITANIAS, empresa gallega líder en construcción y dirección de obra, con una estrategia centrada en la expansión, diversificación y adaptación a mercados y normativas diversas.

-Joaquín Lillo Herreros, CEO de Reciclajes Medioambientales Santa Clara, compañía fundada en 2003 con una clara vocación de largo plazo en el ámbito de la gestión y el reciclaje de residuos.

-Ferrán Prat Salazar, CEO de Vitro Máster Diagnóstica cuyo proyecto empresarial en el ámbito del diagnóstico integral se ha desarrollado a partir de la convergencia entre ciencia, curiosidad y responsabilidad social. En su nombre recogieron la distinción Marisa Romero, Directora de Marqueting y Juan Manuel Alcalde, Director de Sistemas.

-Elisabet Cid Vasylenko, CEO de Elisabet Beauty es una empresaria que reconoce la innovación como motor estético y feminista, desde nuevas perspectivas.

-El profesor y urbanista Mostafa Akalay Nasser, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Fez, con una amplia trayectoria académica, docente e investigadora a nivel internacional.

–Kiki Pertíñez, fundadora del ecosistema cultural BOOM! Art Community, proyecto de divulgación de la cultura contemporánea orientado a la visibilidad de artistas transdisciplinares de España y Latinoamérica.

-El psiquiatra Dr. Enrique Guerra Gómez, con una sólida trayectoria clínica, académica y docente, y miembro de la ‘Lista 15 Mejores Médicos y Científicos Urban Beat 2024’.