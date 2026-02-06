Stratesys y Secretos del Agua marcan un hito en la digitalización del sector de la cosmética

Stratesys, líder global en transformación digital, ha desarrollado junto a Secretos del Agua un proyecto de modernización integral que permite a la compañía avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, conectado y preparado para el crecimiento dentro del sector de la cosmética. La iniciativa se ha diseñado con un enfoque claro: utilizar la tecnología para reforzar el criterio profesional y facilitar el trabajo de los equipos, manteniendo el valor humano en el centro de cada proceso.

La transformación, iniciada en octubre de 2024 y en producción desde el 1 de mayo de 2025, ha permitido integrar en una misma plataforma las operaciones de finanzas, controlling, compras, ventas, producción y gestión de inventarios. La implantación de SAP S/4 en la última versión aporta una visión única y fiable del negocio, lo que se traduce en una mayor consistencia operativa, una mejora en la calidad del dato y una capacidad de análisis más sólida para una compañía que opera en un mercado como el de la cosmética especializada.

En este proyecto se han incorporado herramientas avanzadas que facilitan el trabajo diario, tales como Joule, el asistente de IA generativa de SAP diseñado para optimizar la gestión y la toma de decisiones. Su papel se basa en complementar la labor de los profesionales, permitiendo automatizar tareas repetitivas, mejorar la trazabilidad y ofrecer información más completa para la toma de decisiones. El conocimiento experto del equipo de Secretos del Agua continúa siendo el elemento que guía la interpretación de los datos y la orientación del negocio, especialmente relevante en un sector donde la calidad del producto y la experiencia del cliente son determinantes.

Un proyecto que impulsa la competitividad del sector

La colaboración entre Stratesys y Secretos del Agua se ha convertido en un caso de referencia para el sector de la cosmética en España, que afronta retos crecientes en materia de eficiencia, regulación y capacidad de respuesta a un consumidor cada vez más exigente. La nueva plataforma permite anticipar necesidades, coordinar mejor los distintos departamentos y garantizar una operación más sostenible y escalable.

La transformación también incide directamente en la experiencia del cliente. Con procesos más ordenados y una información más accesible, los equipos pueden dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido, lo que refuerza la calidad del servicio y la personalización, aspectos clave en la cosmética.

Resultados clave de la transformación digital

La implantación de la nueva plataforma ha permitido dotar a la organización de una mayor agilidad operativa, con procesos más eficientes y una reducción significativa de los tiempos de gestión, lo que facilita que los equipos puedan concentrar sus esfuerzos en funciones de carácter estratégico. Al mismo tiempo, la centralización de la información y su disponibilidad en tiempo real refuerzan la transparencia del dato y contribuyen a una toma de decisiones más precisa y fundamentada.

Esta evolución se apoya además en una capacidad analítica ampliada, que posibilita la evaluación continua del rendimiento del negocio y la identificación temprana de oportunidades de mejora. Todo ello se sustenta sobre una infraestructura escalable, preparada para acompañar el crecimiento de la compañía y adaptarse a futuras evoluciones tecnológicas, garantizando un modelo de gestión sólido y sostenible a largo plazo.

«Para Secretos del Agua este proyecto representa un salto cualitativo. La modernización de procesos permite trabajar con mayor claridad, rapidez y coordinación. Se cuenta con una plataforma más robusta, pero sobre todo con herramientas que ayudan a reforzar el valor de la experiencia profesional», destacó Javier Cuervo, responsable de finanzas y contabilidad de Secretos del Agua.

Mireia Cunill, directora de Estrategia de Transformación Digital de Stratesys, añadió: «Esta colaboración demuestra que la tecnología genera más impacto cuando se construye alrededor de las personas. El proyecto ha permitido consolidar una base digital sólida y al mismo tiempo respetar la identidad y la forma de trabajar del equipo de Secretos del Agua.»

Con este proyecto, Stratesys y Secretos del Agua consolidan un modelo de gestión que combina innovación, eficiencia y el valor del criterio profesional, sentando las bases para una evolución sostenida en el sector cosmético.