El impacto del frío en las contracturas musculares, según Pablo de la Serna

El doctor en fisioterapia Pablo de la Serna explica que «el organismo reacciona ante las bajas temperaturas mediante mecanismos biológicos orientados a preservar el calor interno. Y estos mecanismos pueden derivar en problemas musculares». Entre ellos destaca «la vasoconstricción periférica, la adopción de ‘posturas defensivas’ y las contracciones termogénicas o escalofríos».

«Para minimizar la pérdida de calor, los vasos sanguíneos se estrechan», explica De la Serna. Esta reducción del flujo sanguíneo «limita el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo que favorece la rigidez y la fatiga muscular». Es lo que se conoce como «vasoconstricción periférica». Además, ante la sensación de frío, existe una tendencia a encoger los hombros y tensar la zona cervical de forma involuntaria. «Mantener esta posición forzada durante periodos prolongados genera una sobrecarga mecánica en los músculos, lo cual puede provocar contracturas», añade.

Asimismo, en situaciones de frío extremo o continuado —por ejemplo, cuando se pasan muchas horas al aire libre a temperaturas muy bajas y sin moverse— se suelen generar escalofríos, que son, indica el experto, «contracciones musculares rápidas y repetitivas que el cuerpo genera para producir energía térmica». «Aun produciéndose en situaciones muy concretas, este esfuerzo extra», alerta, «puede derivar en una sobretensión muscular y agarrotamiento de los músculos».

Medidas de prevención para evitar la aparición de contracturas por frío

Para evitar que el rigor del clima afecte al bienestar muscular, De la Serna recomienda seguir una serie de pautas preventivas. Por una parte, indica que «es fundamental utilizar una protección térmica adecuada» con «el uso de prendas que mantengan la temperatura corporal, prestando especial atención a zonas críticas como el cuello y la región lumbar». Asimismo, moverse es importante y el experto recomienda mantener una actividad física de manera regular. «Aunque el frío pueda generar cierta pereza, se debe tener en cuenta que el ejercicio regular mejora la circulación y preserva la elasticidad de las fibras, contrarrestando la rigidez invernal», insiste el colaborador de Angelini Pharma.

A todo ello se debe añadir «mantener una corrección postural consciente», afirma. Es decir, «prestar atención a la posición del cuerpo, evitando el encogimiento de hombros y realizando movimientos suaves como mínimo cada dos horas, especialmente si la actividad profesional que se realiza es sedentaria», concluye.

Tratamiento de las contracturas

Las opciones para tratar las contracturas musculares son múltiples, desde la toma de analgésicos orales a la aplicación de geles o cremas, siempre bajo prescripción de un profesional sanitario. En el caso de contracturas provocadas por el frío, explica De la Serna, «es especialmente adecuado el uso de la termoterapia o aplicación de calor para provocar la relajación del tejido y la restauración de la movilidad de manera poco invasiva».

Por todo ello, el experto en terapia de calor recomienda en uso de parches térmicos, que «son muy eficaces en el tratamiento de lesiones musculares sin inflamación aguda». Estos dispositivos suministran una temperatura terapéutica constante durante un periodo de hasta 8 horas. «Esta exposición prolongada facilita que el calor penetre en las capas más profundas del músculo», explica el doctor en fisioterapia.

Además, «al aplicar calor de forma mantenida, se favorece el aumento del flujo sanguíneo, lo que acelera la reparación de los tejidos y el alivio del dolor, además de la relajación de los músculos». Estos parches, afirma De la Serna, «están diseñados para adherirse a la piel, lo que ayuda a la recuperación mientras se realizan actividades cotidianas».

