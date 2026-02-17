CocoAI: la inteligencia artificial que protege, educa y acompaña a menores en el entorno digital

La rápida expansión de la tecnología ha dejado a muchos niños, niñas y adolescentes expuestos a entornos digitales para los que no están preparados, mientras que padres y colegios carecen de herramientas para acompañarlos. Este fenómeno, que el equipo de CocoAI llama «desamparo virtual», motivó la creación de la plataforma.

«Si la inteligencia artificial va a estar presente en la vida de nuestros hijos, tiene que estar orientada a proteger su bienestar y su desarrollo, y gobernada por quienes de verdad deben educarles: las familias y los colegios», explica Álvaro Anguita CEO de CocoAI.

Un «pepito grillo» digital para crecer bien con la tecnología

CocoAI se define de forma sencilla como un tutor personal impulsado por IA que acompaña a los menores en su aprendizaje y desarrollo, mientras ofrece a familias y centros educativos el poder de decidir cómo, cuándo y con qué propósito se utiliza la tecnología. «Es como poder configurar un pepito grillo y meterlo en el móvil de tu hijo», en resumen.

A diferencia de otras plataformas educativas, herramientas de IA o apps de control parental, CocoAI no hace los deberes ni ofrece respuestas directas. Su enfoque se basa en el diálogo socrático, la personalización del aprendizaje y metodologías activas que fomentan el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje real.

Seguridad, supervisión y bienestar digital como pilares

Uno de los principales valores diferenciales de CocoAI es su enfoque en la seguridad y el bienestar. La plataforma cuenta con sistemas de filtrado y moderación que garantizan que la experiencia sea siempre adecuada, educativa y segura para menores.

Para los alumnos, CocoAI supone una IA hiperpersonalizada que se adapta a su edad, intereses y personalidad, y que les enseña a pensar por sí mismos. Para los colegios, extiende la atención educativa más allá del aula, ofreciendo un tutor personal alineado con su proyecto pedagógico y ayudando a detectar necesidades educativas o posibles riesgos. Para las familias, representa tranquilidad y acompañamiento en un entorno digital que a menudo resulta opaco y difícil de gestionar.

Un proyecto en crecimiento con validación real

Fundada en enero de 2025, CocoAI lanzó su MVP en junio del mismo año y comenzó a realizar pruebas con usuarios reales. En octubre de 2025 inició su primer piloto en un colegio privado de Madrid, con el que mantiene un acuerdo de colaboración para mejorar la plataforma. Hasta la fecha, más de 75 familias y docentes han probado CocoAI.

Los resultados de las encuestas reflejan una acogida muy positiva: el 78% de los padres lo recomendaría a otras familias, el 89% desea seguir utilizándolo y no se han registrado detractores. Profesores y alumnos destacan su utilidad y su enfoque educativo.

En la actualidad, CocoAI se encuentra preparando su salida al mercado y cerrando una primera ronda de inversión. Su objetivo a corto plazo es captar nuevos colegios en España y establecer alianzas estratégicas con fundaciones, editoriales y otros partners educativos.

A largo plazo, la visión es clara: ayudar a que las nuevas generaciones transformen su relación con la tecnología, pasando de un uso excesivo o meramente lúdico a uno crítico, equilibrado y con propósito. «Queremos que la inteligencia artificial sea un verdadero aliado para crecer, aprender y crear», concluyen Álvaro Anguita y Fernando Gómez de CocoAI.