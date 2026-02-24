Consultia Business Travel rediseña la tecnología para transformar la experiencia del business travel

La transformación del business travel no pasa únicamente por digitalizar procesos existentes, sino por rediseñar el modelo desde su base tecnológica. Esta visión centró la participación de Ignacio González, director general de Consultia Business Travel, en THE NOOX 2026, el evento de referencia en innovación, marketing y experiencia de cliente celebrado el pasado 19 de febrero en el Palau de les Arts Reina Sofía.

En el marco de la mesa ‘De datos a emociones: cómo la tecnología está redefiniendo la experiencia de marca’, González defendió una idea clave: la digitalización genera valor cuando mejora la experiencia humana a todo el ecosistema del business travel.

En el evento, junto a representantes del Club de Marketing del Mediterráneo, Norauto y Ribera Salud, Ignacio González afirmaba que «un agente de viajes de empresa con tecnología fragmentada solo puede ser reactivo. Un agente de Consultia con una solución tecnológica, eficiente y propia como Destinux, puede ser proactivo y anticiparse, ofreciendo un servicio de calidad. Y ahí es donde ocurre la magia para el cliente», subrayando la importancia de entender la tecnología como una herramienta para mejorar la experiencia de cliente, no para sustituir el componente humano del servicio.

A través de Destinux, Consultia Business Travel ha construido la solución digital capaz de integrar tecnología, datos y servicio experto en un único ecosistema. Para la compañía, la transformación de la gestión de los viajes corporativos no pasa únicamente por digitalizar procesos existentes, sino por rediseñar el modelo desde su base tecnológica. Además, afirma que la Inteligencia Artificial sólo puede generar un impacto real cuando se integra sobre una base tecnológica nativa y propia, modular y diseñada específicamente para la gestión integral del viaje corporativo.

