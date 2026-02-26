Encomenda Seed II recibe una inversión de la SETT de 9,5 millones para impulsar startups tecnológicas en sectores estratégicos

Encomenda Seed II, el fondo de inversión en startups dirigido por Carlos Blanco, Mercè Tell y Javier Darriba, ha recibido una inversión de 9,5 millones de euros por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Esta inversión forma parte de las actuaciones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y reconoce el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco de NextGenerationEU.

La operación tiene como objetivo acelerar el ritmo de inversión en startups de Encomenda, que actualmente cuenta con 23 empresas participadas aplicando tecnología e inteligencia artificial a sectores diversos como salud, educación, industria y agricultura, convirtiéndose en uno de los principales inversores seed del último año.

Carlos Blanco, Presidente de Encomenda, destacó que: «Estamos en un espectacular momento para los fondos de inversión en startups, ya que la concordancia de la explosión de diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, junto con la madurez del big data, el quantum computing y blockchain nos hace ser muy optimistas para el próximo vintage de fondos de venture capital».

El fondo, lanzado en 2024, ya ha captado más de 30 millones de euros de inversores privados y family offices, teniendo su cierre final previsto en abril de 2026. El vehículo se centra en la inversión en unas 45-50 startups tecnológicas españolas en etapas iniciales, principalmente compañías de software e inteligencia artificial aplicada.

Sobre Encomenda Capital Partners

Encomenda Capital Partners SGEIC SA es una gestora de fondos multi-asset class, fundada en 2015 y dirigida por Carlos Blanco (CEO) y Mercè Tell (COO). La firma gestiona otros fondos de venture capital, como N Ventures I y Palladium Corporate Ventures, además del fondo Encomenda Seed II.

Sobre la SETT

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, Entidad Pública Empresarial, SETT adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, es una entidad pública dedicada a la financiación e impulso de tecnologías digitales avanzadas y transformadoras.

La inversión de la SETT se realiza a través de la facilidad Next Tech, cuyo objetivo es fomentar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital. La implementación de Next Tech, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation de la Unión Europea), es una de las responsabilidades de la SETT. Además, la SETT gestiona otros dos instrumentos financieros para impulsar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Spain Audiovisual Hub, que promueve la digitalización del sector audiovisual.