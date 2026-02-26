Los salarios crecerán por debajo del 3% en 2026 según un estudio de CEINSA

El incremento salarial promedio global previsto para 2026 se sitúa en el 2,96 %, según el Informe de Incrementos Salariales 2026 elaborado por CEINSA, consultora especializada en compensación y talento. La cifra supone un ligero descenso respecto al 3,62 % previsto para 2025, y refleja una tendencia hacia políticas salariales más contenidas aunque en línea con la subida del IPC del pasado año.

El estudio muestra que el 66,67 % de las empresas ya ha tomado una decisión sobre los incrementos salariales de 2026, un porcentaje significativamente superior al del año anterior, cuando solo el 47 % había definido su política retributiva a estas alturas.

Además, más del 81 % de las organizaciones aplicará incrementos dentro del intervalo del 1 % al 7 %, siendo el tramo más habitual el comprendido entre el 2,2 % y el 4,7 % para todos los niveles profesionales.

Si se analizan únicamente los incrementos ya decididos, el aumento medio se sitúa en el 3,19 %, con diferencias moderadas por colectivo: el personal de convenio registra los mayores incrementos (3,27 %), seguido de jefes y mandos (2,96 %) y directivos (2,82 %).

El informe también revela comportamientos diferenciados según el tamaño de la empresa. Mientras que las organizaciones pequeñas y medianas reducen ligeramente sus porcentajes de incremento respecto al ejercicio anterior, las grandes empresas, con más de 1.000 empleados, son las únicas que aceleran el ritmo, alcanzando un incremento medio del 3,38 % en 2026, frente al 2,60 % registrado en 2025.

Por nacionalidad del capital, las empresas multinacionales y mixtas muestran una mayor predisposición a incrementar salarios, mientras que las compañías de capital español reducen ligeramente el porcentaje medio aplicado.

«2026 es un año decisivo para la gestión de la compensación. Las empresas ya no solo deben decidir cuánto suben los salarios, sino hacerlo con criterios claros, coherentes y defendibles en un entorno de transparencia salarial obligatoria. Este es uno de los últimos momentos para ordenar estructuras retributivas y corregir desequilibrios antes de que la normativa marque definitivamente las reglas del juego», señala Josep Capell, CEO de CEINSA.