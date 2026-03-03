Diego Mateos: «Europa se dirige hacia un colapso energético si mantiene sus políticas actuales»

Según Mateos, experto en mercados energéticos con amplia trayectoria de análisis geopolítico y económico, «las políticas actuales han pasado de la practicidad a la ideología», generando una dependencia crítica de Estados Unidos para el suministro de gas natural licuado (GNL) y una vulnerabilidad económica sin precedentes».

Mateos señala que la situación que vive Alemania —con reservas de gas al 20%, muy por debajo de la media europea del 30%— es un síntoma de lo que podría ocurrir en toda Europa si se mantienen las actuales políticas energéticas. «Si llegara un invierno riguroso, Alemania podría quedarse sin gas en pocas semanas. Esto no es un problema aislado: refleja hacia dónde se encamina Europa con sus decisiones de cerrar nucleares, depender de gas estadounidense y apostar exclusivamente por renovables sin respaldo seguro», explica.

En entrevistas anteriores, Mateos ya había señalado que Europa paga un precio energético muy alto por las sanciones contra Rusia, al sustituir gas procedente de gasoductos por GNL estadounidense más caro, sin una estrategia de diversificación real que reduzca el riesgo de desabastecimiento o encarecimiento extremo.

«El problema no es solo comprar gas más caro —explica Mateos—, sino poner todos los huevos en la misma cesta y luego enfrentarse a un mercado global donde la demanda de gas crece año tras año».

El experto también ha criticado la relación geopolítica con Estados Unidos, subrayando que «la negociación entre Europa y Estados Unidos es escasa; Estados Unidos propone y Europa dispone», lo que deja al continente en desventaja en momentos críticos de mercado.

Mateos añade que «si hay que comprar tanto gas a Estados Unidos, incluso podríamos enfrentar problemas logísticos para su transporte y almacenamiento», un riesgo que se suma a las decisiones políticas que han dejado a Europa sin alternativas sólidas de suministro.

El CEO de GESE también ha sido crítico con la eliminación de la energía nuclear del mix energético europeo. Según él, «si cerramos centrales nucleares sin tener respaldo suficiente, el resultado será un aumento de precios y momentos en que la demanda supere a la generación disponible, con riesgo de apagones».

Mateos recuerda que en España, por ejemplo, una parte significativa del consumo eléctrico, alrededor del 20%, proviene de centrales nucleares, y su pérdida podría generar consecuencias negativas directas en la industria y en la competitividad económica.

Para Mateos, la solución a medio y largo plazo pasa por relanzar una estrategia de diversificación que no demonice unas formas de energía frente a otras, sino que incluya un mix equilibrado de renovables, nucleares y fuentes fósiles gestionadas con criterios de seguridad y disponibilidad.

«La seguridad energética no se logra con decisiones ideológicas —concluye Mateos— sino con una estrategia sólida, pragmática y realista que reconozca las limitaciones de Europa en recursos propios y la necesidad de negociaciones más equilibradas en el mercado global».