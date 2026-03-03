Top 50: mejores agencias SEO de España en 2026, según la Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado la actualización de su estudio ‘Top 50. Mejores Agencias SEO de España 2026’, un análisis anual que evalúa el rendimiento orgánico de más de 100 dominios del sector para identificar a las agencias con mayor visibilidad y autoridad en el mercado nacional. En esta edición, Dobuss, Latevaweb y Agenciaseo.eu encabezan la clasificación, consolidándose como referentes del posicionamiento orgánico en España.

El informe subraya que el SEO sigue siendo una de las herramientas más eficaces para conectar de forma orgánica con el público objetivo en un mercado cada vez más saturado. Más allá del tráfico, el posicionamiento orgánico se ha convertido en un activo estructural que impacta directamente en la reputación digital, la generación de oportunidades y la rentabilidad a medio y largo plazo.

Metodología y nuevo criterio

La EEE elabora este ranking tras analizar más de 100 dominios y auditar sus métricas a través de SEMrush, siguiendo criterios objetivos y comparables. El principal requisito para formar parte del estudio es aparecer entre las 50 primeras posiciones en España por la búsqueda «agencia SEO», considerado el factor clave del ranking.

Para la edición 2026, la EEE ha mantenido los criterios históricos del estudio, incorporando una novedad: la evaluación de la visibilidad en IA, que mide la capacidad de las agencias para posicionarse y adaptarse a los entornos basados en Large Language Models (LLMs).

Al margen de los ya citados, los restantes indicadores valorados en el estudio han sido el número de keywords posicionadas en España, el volumen de dominios de referencia, el tráfico web mensual procedente de España y los puntos de autoridad de dominio. En caso de empate en la puntuación total, el desempate se ha resuelto atendiendo a la mejor posición orgánica para la keyword «agencia SEO».

Ranking de las mejores agencias SEO de España en 2026

El estudio identifica medio centenar de agencias como referentes del SEO en España. Destacamos las 10 primeras posiciones, estando disponible el listado completo en la web de la Escuela Europea de Empresa:

Dobuss

Latevaweb

Agenciaseo.ue

Neoattack

BigSEO

Dos Setenta

Webpositer

Millenials Consulting

Okisam

Cistysem



Entre las principales novedades de esta edición, destaca el ascenso de Dobuss a la primera posición, manteniéndose además en el top tres durante tres años consecutivos. Latevaweb escala hasta el segundo puesto, mientras que NeoAttack desciende a la cuarta posición tras haber formado parte del top tres en la edición anterior.

Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.