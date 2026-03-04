niba premia a sus clientes con su nueva campaña de publicidad beneficiándolos por cada nueva contratación

La compañía niba lanza este mes de marzo su primera campaña bajo el nombre «Enchúfate», una iniciativa con la que los propios clientes podrán ser los protagonistas y beneficiarse dando visibilidad a sus códigos de referido.

En el caso de esta acción publicitaria, las primeras personas que se han sumado a la iniciativa explican por qué recomiendan la compañía e invitan a nuevos usuarios a unirse a la comunidad mediante sus propios códigos QR personalizados. A través de estos accesos, cualquier persona puede darse de alta desde la página web o la app de niba de forma inmediata y completamente digital. Con cada nueva contratación realizada por esta vía, se activa una recompensa económica de 50 euros tanto para el cliente que recomienda como para el nuevo usuario, importe que se acumula en el wallet de su app y que puede destinarse al pago de sus facturas de luz y gas.

La campaña tiene como principal objetivo aportar un beneficio a sus clientes actuales e impulsar la incorporación de nuevos usuarios a través de la recomendación. Para ello, «Enchúfate» añade a su programa de referidos la ventaja adicional de poder protagonizar las campañas de publicidad y facilitar el acceso a sus códigos al mayor número de personas posible. La iniciativa permite así multiplicar los beneficios de los protagonistas y convierte la recomendación entre personas en el eje central de su estrategia de crecimiento, trasladando a las calles un modelo centrado en la confianza y la recompensa compartida.

La campaña tendrá visibilidad en distintos espacios publicitarios: medios digitales, lonas y soportes físicos como autobuses o tranvías en grandes ciudades del país. niba también cede sus espacios en radio para que los clientes puedan llegar a más personas. Cualquier cliente puede solicitar formar parte de las campañas de publicidad de la compañía escribiendo un correo electrónico a [email protected].

Los códigos QR de las personas que forman parte de la campaña pueden encontrarse en la página web niba.es/enchufate, desde donde cualquier usuario puede contratar seleccionando el QR que prefieran y conseguir los 50 euros con las mismas condiciones que su Programa de Referidos.