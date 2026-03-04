Orange y Fundación Orange refuerzan la capacitación digital de más de 3.100 andaluces

Orange y la Fundación Orange están contribuyendo a reducir la brecha tecnológica aún existente en numerosos colectivos y poblaciones gracias al impulso de la capacitación digital, que ambas entidades del Grupo MasOrange están llevando a cabo en Andalucía a través de sus iniciativas gratuitas de formación ‘Mayores Conectados’, ‘Todos Conectados’ y ‘Reto Rural Digital’, en el marco del programa nacional ‘Todo por Aprender’.

En Andalucía, si bien aún persisten desigualdades en el acceso y uso de la tecnología entre generaciones y entre entornos urbanos y rurales, más del 76% de la población considera que la formación digital mejora su inclusión social según un reciente estudio del del Observatorio de las Brechas Digitales (OBD).

En este contexto, cobra gran importancia que más de 3.100 ciudadanos andaluces se hayan beneficiado ya de las formaciones impartidas a través de las tres iniciativas. El objetivo de estos talleres gratuitos es dotar a la ciudadanía de competencias para desenvolverse con seguridad y autonomía en el entorno digital, así como mejorar sus posibilidades de emprendimiento y acceso al mercado laboral.

«La capacitación digital es hoy una herramienta clave para la autonomía y la igualdad de oportunidades. Desde la Orange y la Fundación Orange damos respuesta a esa necesidad, especialmente entre los colectivos con mayor brecha tecnológica, como las personas mayores, y en los municipios rurales, acercando una formación práctica y adaptada a cada realidad», ha señalado Daniel Morales, director de Sostenibilidad y Fundaciones de MasOrange.

Capacitación digital con impacto en toda Andalucía

La iniciativa ‘Mayores Conectados’ de Orange tiene como objetivo que las personas mayores se sientan seguras en el uso de la tecnología y puedan incorporarla en su día a día, facilitando su autonomía digital y mejorando su calidad de vida.

En Andalucía, más de 1.400 personas mayores se han certificado ya en el marco de esta iniciativa, gracias a la cual aprenden a ganar confianza en el manejo de sus dispositivos móviles, comunicarse con su entorno, realizar gestiones cotidianas y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización, lo que favorece un envejecimiento activo y acompañado.

Desde su inicio en junio de 2025 se han impartido 176 cursos, siendo ‘Familiarízate con el móvil’ la propuesta más demandada.

Por su parte, ‘Todos Conectados’, de la Fundación Orange, se dirige a todos aquellos ciudadanos que no tengan conocimientos sobre tecnología, para que puedan adquirir habilidades básicas sobre el entorno digital y obtener todo el potencial de los nuevos desarrollos tecnológicos en su día a día.

En Andalucía, una cifra superior a las 1.000 personas ha obtenido su certificación a través de este programa, ampliando sus posibilidades de acceso a nuevas oportunidades.

Desde marzo de 2025 se han desarrollado 107 cursos, con especial interés en contenidos aplicados como «Aplicaciones del día a día» e «Inteligencia artificial».

Estas actuaciones forman parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la Inversión 1 del Componente 19 ’Plan Nacional de Competencias Digitales’.

En el ámbito rural, la Fundación Orange impulsa además ‘Reto Rural Digital’, cuyo fin es dotar de capacitación tecnológica a la población de municipios de menos de 5.000 habitantes. En Andalucía, más de 680 personas se han certificado a través de este programa, ampliando sus posibilidades de acceso a nuevas oportunidades a través de los 77 cursos que se han desarrollado.

Esta iniciativa ‘Reto Rural Digital’ forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Un despliegue adaptado a las necesidades de cada territorio

El despliegue territorial de estos programas ha sido diverso dentro de Andalucía, adaptándose a la demanda de cada provincia. En ‘Mayores Conectados’, centrado en la formación tecnológica de personas mayores, la mayor participación se concentra en Córdoba, Málaga y Jaén, mientras que ‘Todos Conectados’, dirigido a ampliar las competencias digitales de la ciudadanía, ha tenido una implantación más intensa en Sevilla y Málaga.

En el ámbito rural, ‘Reto Rural Digital’ presenta una presencia especialmente sólida en provincias como Jaén y Córdoba. A través de esta iniciativa, se está llegando incluso a localidades de unos 500 habitantes, lo que refuerza su vocación de actuar hasta en los municipios más pequeños para reducir la brecha digital territorial.

Todos los programas abordan competencias digitales esenciales para desenvolverse con seguridad en la vida cotidiana: uso básico y seguro del smartphone, trámites online con la Administración, banca digital y compras online, redes sociales, identidad digital, detección de bulos y noticias falsas, protección frente a fraudes, bienestar digital e introducción a la inteligencia artificial. El enfoque es práctico y adaptado a cada colectivo, con talleres presenciales y acompañamiento personalizado que permiten aplicar los conocimientos desde el primer momento y ganar confianza en el uso de la tecnología.

Más información en Mayores conectados, Todos Conectados y Reto Rural Digital