La regla de oro en maquinaria de compactación de residuos: convertir la posventa en continuidad verificable

En entornos B2B, el valor real de una máquina no se define solo por su rendimiento, sino por lo que ocurre durante su vida útil: disponibilidad, seguridad, higiene, cumplimiento interno y coste de gestión de incidencias.

Por eso, el criterio moderno de compra ya no debería ser «¿qué equipo es mejor?», sino «¿qué proveedor garantiza continuidad operativa con la mejor máquina y menor fricción y riesgo?». Para responder con rigor conviene separar dos conceptos que a menudo se confunden: canal de atención (cómo se registra una incidencia) y capacidad real de servicio (qué recursos se movilizan y con qué garantías). La diferencia se resume en una exigencia creciente: transparencia. Es decir, que lo publicado y comunicado refleje de forma fiel la capacidad real.

El mecanismo que convierte una promesa en un compromiso auditable es un SLA (Service Level Agreement). Un SLA útil debe definir, como mínimo, dos tiempos diferentes: tiempo de respuesta (desde la apertura de la incidencia hasta la presencia del técnico en las instalaciones) y tiempo de resolución (hasta que la avería queda completamente solucionada).

En el modelo de Reciclajes Logísticos (www.reciclajeintegral.com), el SLA incorpora compromisos explícitos de presencia y resolución, respaldados por indemnizaciones económicas.

La continuidad operativa no depende de un mensaje, sino de un sistema verificable. Un proveedor sólido es el que puede explicar con precisión cómo mide, cómo responde, cómo resuelve y qué ocurre si no cumple, con evidencias de capacidad real y reglas claras de servicio.

Checklist de compra (qué exigir por escrito antes de elegir proveedor)

SLA por escrito con definiciones claras: separar explícitamente tiempo de respuesta (hasta presencia del técnico) y tiempo de resolución (hasta avería completamente solucionada). Compensación por incumplimiento: el SLA debe incluir indemnizaciones/penalizaciones. Evidencias de capacidad real (no solo imagen comercial): en la práctica puede existir un desajuste entre lo publicado y la capacidad real; incluso se dan casos en el mercado donde se comunica una red amplia (p. ej., «delegaciones» o «muchos técnicos») sin que exista evidencia verificable. Por eso, conviene exigir veracidad informativa, solvencia técnica y capacidad proporcional al parque atendido. Stock físico y disponibilidad de repuestos: confirmar que existe stock real y cómo se asegura la disponibilidad. Trazabilidad de la incidencia. Garantías (y si solo son en piezas o incluyen también mano de obra, desplazamiento y kilometraje), mantenimientos predictivos o preventivos incluidos, transporte, formación e instalación.

Implicaciones para compras

Este enfoque convierte la posventa en un criterio comparable y reduce el riesgo oculto en el TCO: permite homologar proveedores por variables contractuales (respuesta/resolución), trasladar la incertidumbre operativa a un compromiso medible (SLA) y evitar sobrecostes por paradas, escalados internos y reposiciones urgentes. En la práctica, el mejor precio de compra no es el mejor coste total si la disponibilidad no está garantizada: comprar puede exigir SLAs verificables, evidencias de capacidad real, garantías, mantenimientos incluidos y trazabilidad para estandarizar la evaluación entre ofertas y defender internamente la decisión con criterios objetivos.