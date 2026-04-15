Carrier invierte 12 millones en un nuevo centro de ensayos en Francia para impulsar soluciones de climatización de alto rendimiento

Carrier ha inaugurado un nuevo centro de ensayos en Montluel (Francia), tras una inversión de 12 millones de euros, con el objetivo de reforzar sus capacidades de investigación y desarrollo en tecnologías de climatización avanzadas. La compañía, perteneciente a Carrier Global Corporation, busca así acelerar el desarrollo de soluciones de refrigeración y calefacción de alto rendimiento destinadas a centros de datos, entornos industriales y grandes infraestructuras comerciales.

Impulso a la innovación en un mercado en transformación

La ampliación de estas instalaciones se produce en un contexto de transformación del mercado europeo, marcado por la electrificación, el uso de refrigerantes de menor impacto ambiental y el endurecimiento de las normativas en materia de eficiencia energética.

Las pruebas desarrolladas en el centro se realizan bajo metodologías certificadas por Eurovent, garantizando la fiabilidad y el cumplimiento de los estándares del sector.

Crecimiento de los centros de datos en Europa

Según el informe 2026 Global Data Center Outlook de JLL, los centros de datos en la región EMEA añadirán 13 GW de nueva capacidad hasta 2030. Este crecimiento se concentrará en hubs europeos como Londres, Frankfurt y París, impulsado por la demanda de grandes operadores tecnológicos y el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial.

En este contexto, Carrier refuerza su posicionamiento para dar respuesta a las necesidades de refrigeración eficiente en este tipo de instalaciones críticas.

Nuevas capacidades técnicas de ensayo

El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada para simular condiciones extremas y validar el rendimiento de los equipos en entornos exigentes. Entre sus capacidades destacan:

Ensayos de enfriadoras refrigeradas por aire de hasta 3.200 kW.

Bombas de calor de fuente de aire de hasta 1.500 kW.

Sistemas de fuente de agua de hasta 6.000 kW.

Simulación de condiciones ambientales entre −20 °C y +60 °C.

Control de humedad y caudal de agua de hasta 1.600 m³/h.

Estas prestaciones permiten evaluar el comportamiento de los equipos en distintas condiciones operativas, mejorando su eficiencia y fiabilidad.

Validación temprana y aceleración del time to market

Según Bertrand Rotagnon, director ejecutivo de la línea de negocio comercial y centros de datos para Europa, «estas nuevas instalaciones elevan el nivel de apoyo que ofrecemos a nuestros clientes y socios en Europa».

«El aumento de la capacidad de ensayo y el control ambiental avanzado nos permiten validar el rendimiento con tolerancia cero en fases más tempranas y acelerar la llegada de soluciones al mercado», ha señalado.

Por su parte, Nicolas Fonte, director de Ingeniería de Sistemas de Carrier Climate Solutions Europe, destaca que el nuevo laboratorio permite «probar y validar enfriadoras y bombas de calor en condiciones de máxima exigencia, respondiendo a las crecientes demandas del mercado».

Refuerzo de la capacidad industrial y tecnológica

Con esta inversión, Carrier consolida su Centro Europeo de Excelencia como un referente en innovación en climatización, reforzando su capacidad para desarrollar soluciones adaptadas a los retos de eficiencia energética, descarbonización y crecimiento de infraestructuras críticas como los centros de datos.

La compañía continúa así avanzando en su estrategia para ofrecer tecnologías más sostenibles y eficientes en un entorno global en plena transformación energética.