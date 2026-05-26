Raquel Rodríguez destaca el auge de la terapia online ante la creciente demanda de atención psicológica

El cuidado de la salud mental en España ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, desplazando el foco desde la consulta física hacia el entorno digital. La psicóloga Raquel Rodríguez, especialista en intervención online, señala que la combinación de comodidad, flexibilidad y rigor científico está consolidando la terapia a distancia como la opción preferida para quienes buscan apoyo profesional sin las barreras tradicionales del desplazamiento o la falta de especialistas cercanos.

Este crecimiento no es casual. Según informes del sector, la visibilidad de problemas como la ansiedad, el estrés laboral o el burnout ha impulsado a la sociedad a normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Según datos internacionales, el uso de servicios de salud mental online aumentó más de un 70 % a nivel mundial, mientras que la demanda de atención psicológica en España se ha multiplicado por tres desde 2020. En este contexto, la terapia online elimina limitaciones prácticas históricas, facilitando que el proceso terapéutico encaje en la vida cotidiana de los pacientes y mejorando la continuidad de los tratamientos.

«La terapia online ha eliminado muchas de las limitaciones que antes frenaban a las personas a la hora de pedir ayuda. El enfoque se centra en que la tecnología no sea una barrera, sino un puente: hoy, empezar terapia puede ser tan sencillo como reservar una sesión y conectarse desde un espacio seguro y privado», explica Rodríguez.

La experta destaca además que la posibilidad de realizar las sesiones desde un entorno elegido por el propio paciente facilita la conciliación y permite mantener la frecuencia necesaria para que el tratamiento sea realmente efectivo. De hecho, diversos estudios indican que 8 de cada 10 personas que han probado la terapia online volverían a elegirla por su accesibilidad y comodidad.

Eficacia respaldada por la ciencia y transparencia ética

Frente a las dudas iniciales sobre la efectividad de este formato, la evidencia científica internacional es contundente. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Psychological Association (APA) respaldan que la terapia online ofrece resultados equivalentes a la presencial en patologías como la depresión leve y moderada, trastornos de ansiedad y estrés.

Para Raquel Rodríguez, la clave del éxito reside en la relación terapéutica, en sentir que se está con el profesional adecuado. Con el objetivo de asegurar un vínculo adecuado, la psicóloga ofrece una primera sesión de presentación gratuita. «Este espacio es fundamental para conocerse y para explicar detalladamente la metodología de trabajo. Permite que el paciente valore si el enfoque encaja con sus necesidades y, a su vez, sirve para analizar el motivo de consulta y valorar si puede acompañarse adecuadamente el proceso específico de cada persona», aclara la profesional.

Sobre Raquel Psicóloga Online

Raquel Rodríguez es psicóloga colegiada especializada en terapia online, aunque también ofrece servicio presencial en Madrid. Su consulta se centra en ofrecer un espacio de apoyo profesional adaptado al ritmo de la vida actual, utilizando enfoques terapéuticos con base científica para tratar problemas de ansiedad, estrés y bienestar emocional. A través de su plataforma digital, facilita el acceso a la salud mental eliminando las barreras geográficas y fomentando la continuidad del proceso terapéutico.