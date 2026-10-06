¡Bombazo! El histórico Paco Vázquez ‘rompe el carné’ del PSOE y confiesa que votará al PP

El exdiputado y exmilitante socialista Paco Vázquez ha soltado este martes 6 de octubre de 2026 una de las confesiones más impactantes de la precampaña: “Estas elecciones votaré al PP”. Así de claro y sin ambages lo ha dicho en ‘Espejo Público’ (Antena 3), donde ha asegurado que el partido que durante años representó “ha abandonado totalmente el espacio de la socialdemocracia”, un campo que hoy considera “vacío”.

Vázquez, histórico del socialismo, ha justificado su decisión con contundencia: “Yo no voto por siglas. Voto en razón de principios y condiciones. Y en estas elecciones el PP es el que más se acerca a la defensa de esos principios”.

El exdirigente no se ha quedado ahí. Ha calificado el Gobierno de Pedro Sánchez como “un proyecto terminado” que “ha fracasado en los últimos años en su gestión política”.

«Se trata de un filibusterismo»

Según Vázquez, el Ejecutivo está intentando “utilizar la vivienda para trasladar la polémica a la calle” y así evitar que se hable de Ceuta, la corrupción, la amnistía y otras cuestiones que, a su juicio, han llevado al Gobierno “a una fase de carácter criminal, creando un ambiente de crispación”.

Sobre el controvertido voto por correo, el propio Vázquez ha sido especialmente duro: “Las sacas de votos de correo se concentran en los Centros de Tratamiento Automatizados, que controla una empresa contratada por Serrano y Leire Díez… Son la cúspide de todo este grupo del PSOE que aparecen ahora en unas operaciones indignas de un Estado de carácter democrático”.

Y ha añadido que lo que está haciendo el Gobierno no es un fraude de ley, sino “filibusterismo”: aplicar una norma para un fin contrario al que se elaboró, con el objetivo de trasladar el problema de la vivienda a la campaña electoral y hacer a la oposición responsable de lo que ha gestionado el Ejecutivo durante ocho años.

“Son las trampas a las que estamos acostumbrados y nos llevan a emitir un voto en contra de esta situación”, ha rematado.