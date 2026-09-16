Juan Arturo Contreras Mercader señala qué deben revisar las empresas internacionales para operar en México

Antes de operar en México, una empresa internacional debe comprobar que sus contratos corresponden con la estructura jurídica mediante la cual desarrollará su actividad. Los documentos deben reflejar quién puede representar a la compañía, qué asume cada parte y cómo se ejecutará la relación comercial.

Un acuerdo comercial no funciona de manera aislada. Debe ser compatible con el vehículo corporativo utilizado en México, las facultades de quienes actúan en nombre de la empresa y la operación que las partes desean realizar. Para Juan Arturo Contreras Mercader, la preparación contractual comienza por definir quién tiene autoridad para actuar, qué responsabilidades acepta y si el documento responde al funcionamiento previsto para el negocio.

Facultades y representación

Las compañías internacionales pueden operar mediante sociedades, representantes, apoderados u otras figuras jurídicas. Por ello, contratos, poderes y documentación corporativa deben revisarse de forma coordinada. La documentación contractual debe ser consistente con la estructura elegida y con las facultades concedidas a las personas que intervienen.

Obligaciones e implicaciones fiscales

Las obligaciones, las responsabilidades, los términos aplicables y las condiciones de pago deben quedar delimitados antes de comenzar la operación. El cliente debe comprender las consecuencias jurídicas y financieras de sus decisiones. Los contratos tampoco deben evaluarse solo desde una perspectiva comercial. La forma de pago, la naturaleza de la transacción y la identidad de las partes pueden requerir un análisis fiscal antes de formalizar el acuerdo. La estructura debe valorarse según cada operación y conforme a la legislación mexicana.

Revisar antes de iniciar la actividad

Estas cuestiones son más fáciles de resolver antes de que existan obligaciones, pagos o mecanismos de representación en funcionamiento. Contreras propone coordinar la estructura jurídica, los objetivos comerciales y los documentos que ejecutarán la operación, para comprender las implicaciones del modelo de negocio antes de iniciar la actividad.

Sobre Juan Arturo Contreras Mercader

Juan Arturo Contreras Mercader es abogado corporativo y notario público mexicano. Ejerce desde 2015 y cuenta con más de diez años de experiencia en asuntos corporativos e inmobiliarios. Es titular de la Notaría Pública número 12 del Estado de Quintana Roo, identificada como Notaría 12 Cancún. Su práctica comprende contratos, poderes, fideicomisos y estructuras corporativas.