Eventos y Viviendas analiza cómo el sector de las despedidas de soltero impulsa el turismo de grupos

La ciudad de Salamanca se consolida como un destino relevante para el turismo de grupos, impulsado por el crecimiento en la demanda de despedidas de soltero y soltera. A diferencia de las contrataciones fragmentadas de servicios, los grupos actuales buscan propuestas integrales que permitan la gestión completa de todo el fin de semana mediante un único punto de contacto.

Esta tendencia favorece la contratación de alojamientos preparados para grupos, actividades de ocio y experiencias gastronómicas coordinadas. Según datos de la empresa Eventos y Viviendas, especializada en la organización de despedidas de soltero en Salamanca, el cambio en las preferencias de los usuarios es cada vez más marcado.

«Hace unos años muchos grupos reservaban únicamente una cena o una actividad concreta. Ahora buscan vivir una experiencia completa durante todo el fin de semana, con alojamiento, ocio y todos los servicios coordinados por una sola empresa», explican desde la organización.

El segmento de los alojamientos privados, particularmente chalets y viviendas con equipamientos como piscina, zonas exteriores, barbacoa o discoteca, experimenta un crecimiento significativo. Este modelo permite combinar el descanso con la celebración en un entorno privado, una flexibilidad que resulta determinante para este perfil de viajero.

La oferta de despedidas de soltero se completa con servicios adicionales como animación a domicilio, catering y traslados, lo cual facilita la planificación sin necesidad de recurrir a múltiples proveedores. Paralelamente, actividades como las gymkanas urbanas, catas de vino y cerveza o cenas con espectáculo se integran en los programas a medida.

«Muchos clientes llegan desde Madrid, País Vasco y otras provincias porque Salamanca combina ocio, gastronomía y una oferta de alojamientos adecuada para grupos grandes. La posibilidad de diseñar un programa a medida es uno de los factores que más valoran», añaden desde Eventos y Viviendas.

La centralización de la planificación permite a los grupos reducir imprevistos y optimizar el tiempo de estancia. Con una conectividad consolidada con ciudades como Madrid y diversos puntos del norte de España, la capital salmantina mantiene una posición competitiva para este tipo de turismo.

La proyección para el sector indica que la demanda de viviendas privadas y servicios integrados seguirá al alza. El enfoque en la personalización y la comodidad durante el fin de semana es el factor clave que impulsa la sostenibilidad de este modelo en Salamanca.

Eventos y Viviendas es una entidad especializada en la gestión integral de despedidas de soltero y despedidas de soltera, ofreciendo desde el alquiler de espacios hasta la coordinación de actividades y servicios logísticos, contribuyendo así al posicionamiento de la ciudad como destino para celebraciones grupales.