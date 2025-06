Más de 28.000 personas viven sin hogar en España: el drama del chabolismo moderno

Dormir en un coche, buscar refugio en un cajero automático, levantar una chabola en un descampado o en el borde de un polígono industrial, es el día a día de miles de personas en España que han sido expulsadas del mercado de la vivienda. Ya no se trata solo de pobreza, sino de una ruptura del modelo habitacional que debería garantizar un hogar digno a todos los ciudadanos.

En un país donde los alquileres marcan máximos históricos y comprar una vivienda se ha convertido en un privilegio, la emergencia habitacional se ha cronificado. No es una crisis coyuntural, sino estructural: mientras el Banco de España alerta de la necesidad de 600.000 nuevas viviendas hasta 2025, el ritmo actual de construcción apenas supera las 100.000 unidades anuales.

La consecuencia directa de esta falta de acceso a la vivienda es clara: el sinhogarismo y el chabolismo se disparan, con cifras que ya superan las 28.000 personas sin hogar y una amenaza latente de que el fenómeno siga extendiéndose en los próximos años.

El sinhogarismo se dispara: 37.000 personas fuera del sistema

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2022 había 28.552 personas sin hogar en España. Sin embargo, organizaciones como HOGAR SÍ y Provivienda elevan esa cifra hasta 37.000 personas, teniendo en cuenta a quienes viven en la calle sin recurrir a albergues o servicios asistenciales. Esto representa un incremento del 25% en solo una década.

Daniel Fábregas, portavoz de Provivienda, recuerda que “desde 2012 hasta 2022, el número de personas sin hogar se incrementó un 24,47%”. José Manuel Caballol, de HOGAR SÍ, subraya que el INE no refleja la realidad completa, ya que muchos afectados no están registrados en los dispositivos oficiales. “Un hogar no es solo un techo; es un espacio de seguridad física, psicológica y social”, afirma.

Andalucía, País Vasco y Madrid, a la cabeza del drama social

Aunque el problema del sinhogarismo afecta a todo el país, hay comunidades autónomas donde el fenómeno adquiere una magnitud especialmente preocupante. En términos absolutos, destacan tres regiones: Andalucía, con 5.539 personas sin hogar (19,4% del total nacional); País Vasco, con 4.456 personas (15,6% del total); y Madrid, con 4.146 individuos (14,5% del total). Les siguen Galicia y Cataluña, que superan las 2.000 personas cada una.

Sin embargo, si observamos la tasa por habitante, el panorama cambia. Ceuta encabeza la lista con 391 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, seguida del País Vasco (316) y Navarra (215), mientras que la media nacional se sitúa en 86,6.

¿Quiénes son los nuevos sintecho?

El rostro del sinhogarismo ha cambiado. Ya no responde al estereotipo clásico de persona mayor o con alguna adicción. Hoy, el perfil más frecuente es el de un hombre de entre 45 y 64 años, víctima de la precariedad laboral, la enfermedad mental o la ruptura de la red familiar. Según el INE, el 76,7% de las personas sin hogar son hombres (21.900), frente a un 23,3% de mujeres (6.652).

Vuelta a las chabolas: el síntoma más visible de la exclusión

Paralelamente al aumento del sinhogarismo, se registra un repunte del chabolismo, entendido como la residencia en infraviviendas, caravanas o asentamientos irregulares. Según el último Censo de Población y Vivienda del INE (2021), al menos 7.199 personas viven en chabolas o caravanas, una cifra que podría estar ya desactualizada.

En este escenario, la proyección es clara: si no se adoptan medidas estructurales, el sinhogarismo y el chabolismo seguirán creciendo.