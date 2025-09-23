Madrid transforma la Ermita del Santo: viviendas en venta, en alquiler y un coliving

Madrid vive un momento clave en su evolución urbana, con proyectos que no solo construyen viviendas, sino que redefinen barrios enteros. Uno de los más llamativos es la transformación del antiguo centro comercial Ermita del Santo, un complejo de los años 70 que durante décadas quedó obsoleto y sin rumbo. Hoy, ese espacio en desuso se convertirá en un referente de regeneración urbana y en un laboratorio de nuevos modelos residenciales.

El plan, liderado por la familia Finol y gestionado por Francisco Sacchini, CEO de SAF SON Group, supone una inversión millonaria y una apuesta por un modelo mixto e innovador: un proyecto que combinará pisos en venta, un bloque completo para alquiler institucional y un coliving de 150 plazas.

De centro comercial olvidado a nuevo polo urbano

La historia del centro comercial Ermita del Santo se remonta a finales de los años 70, cuando nació como un emblema de modernidad en el barrio. Sin embargo, el paso del tiempo y la crisis inmobiliaria de 2008 lo condenaron a la decadencia y a una sucesión de propietarios sin rumbo claro. Fue en 2012 cuando la familia Finol decidió apostar por su futuro, con la visión de convertirlo en un espacio residencial de primer nivel.

Tras más de una década de trámites urbanísticos, consultas ciudadanas y modificaciones de proyecto, el cambio de uso de suelo quedó aprobado en enero de 2025. Esta luz verde permitirá que el 80% del espacio se destine a viviendas y el 20% a usos terciarios y comerciales.

Una torre de alquiler y el auge del coliving en Madrid

Uno de los grandes titulares de este desarrollo es la apuesta por dedicar una de las dos torres residenciales al alquiler. La estrategia pasa por vender el edificio completo a una empresa especializada, que lo destinaría íntegramente al mercado de alquiler.

La otra torre se enfocará en la venta tradicional, lo que permitirá mantener un equilibrio entre quienes buscan adquirir vivienda y quienes optan por arrendar.

El tercer gran eje del plan es el coliving, un producto cada vez más demandado en Madrid. La parcela terciaria podría acoger unas 150 habitaciones diseñadas para jóvenes profesionales, estudiantes internacionales o trabajadores que buscan flexibilidad.

Viviendas modernas con compromiso social

El desarrollo prevé entre 530 y 600 viviendas, con una distribución pensada para responder a la demanda actual: un 20% de pisos de una habitación, un 60% de dos dormitorios y un 20% de tres. La superficie media se situará entre 75 y 80 m² útiles, lo que convierte al proyecto en una alternativa competitiva en un mercado donde la oferta de obra nueva es escasa. Además, el 40% de las viviendas cumplirán con requisitos de ventilación cruzada.

Un aspecto clave es que alrededor de 150 viviendas estarán destinadas a protección oficial. Esta cesión al Ayuntamiento equivale al 28% del aprovechamiento urbanístico, por encima de lo que marca la normativa.

Urbanismo verde: la conexión con Madrid Río

Más allá de los edificios, la reconversión de la Ermita del Santo quiere unir la ciudad. El plan elimina las calles interiores para vehículos y las sustituye por recorridos peatonales y zonas verdes. Se proyecta un corredor de 60 metros que unirá el Parque Caramuel con el Parque Ermita del Santo, dos espacios hasta ahora desconectados, y se peatonalizarán calles que darán acceso directo a Madrid Río.

El 70% de la superficie total se destinará a espacio público. Esto incluye parques, caminerías y áreas de encuentro, lo que transformará la zona en un entorno más habitable y sostenible.

Inversión millonaria y plazos largos

La magnitud del proyecto se refleja en los números: más de 60 millones de euros invertidos hasta ahora en compra, indemnizaciones, demolición y obras. A ello se suma una línea de financiación de 30 millones aportada por el fondo británico Maslow Capital, que aporta solidez financiera en un contexto de restricción crediticia de la banca tradicional.

El calendario será largo, con un proceso de demolición que se extenderá hasta 2026. A partir de ese año comenzará la urbanización y construcción en paralelo, con entregas escalonadas previstas entre 2028 y 2031.