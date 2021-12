La excusa como la ‘copa de un pino’ de Terelu Campos para evitar hablar de la relación con su hermana

Terelu Campos está imparable. Hace pocos días acudía al desfile de Eduardo Navarrate y ayer 1 de diciembre de 2021 volvió a asistir a otro evento público.

La colaboradora de televisión continúa guardando silencio sobre cómo es la relación actualmente con su hermana, Carmen Borrego.

La colaboradora no parece muy predispuesta a contestar cómo será este año la Navidad. De hecho, ha afirmado que aún no ha organizado planes para Nochebuena y Nochevieja y cuando los medios le preguntan por su hermana, Terelu evita responder:

Respecto a la mudanza de su madre, María Teresa Campos, sí ha confirmado que:

Está en ello, se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa. Ayer me fui a comer con ella y durmió, tiene que adaptarse… es normal, es que ha estado conmigo 26 días y yo creo que ha dicho ‘yo me quedo aquí’, que a mí no me importaría eh….